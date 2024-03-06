Мокрое дело: стоит ли топить новорожденных котят — что говорит церковь и закон

Что делать, если некуда отдать котенка

1:42 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Многие хозяева кошек хорошо знакомы с ситуацией, когда их питомица вдруг приводит потомство, на которое никто не был готов. Иногда бывает так, что котят нет возможности кормить, и владельцу приходится сталкиваться с вопросом: что делать в такой ситуации? Есть разные точки зрения на этот вопрос, включая религиозные, моральные и юридические аспекты.

Фото: openverse.org by Simply Viola ( Busy +off-on ) is licensed under CC BY-NC-SA 2.0.

Согласно мнению многих священников, утопление новорожденных котят считается грехом. Ведь ответственность за заботу о животных, которых приручил человек, является частью данной ему власти. Котенок также является живой душой, и на него распространяется заповедь "не убий".

Однако реальность может вынудить принимать сложные решения из-за финансовых или других обстоятельств, и нередко приходится искать пути избавления от потомства. Хотя предпочтительнее было бы передать их в заботливые руки, часто такая возможность не представляется.

С точки зрения закона, утопление котят квалифицируется как преступление по Уголовному кодексу. Оставление их на произвол судьбы или голода тоже не является решением проблемы. Хотя утопление может показаться менее жестоким вариантом, он также подпадает под законодательство о жестоком обращении с животными.

Вместо того чтобы прибегать к крайним мерам, можно попробовать найти альтернативные решения. Например, разместить объявление в интернете с фотографиями котят, чтобы увеличить шансы на их усыновление. Также можно обратиться к профессионалам, например, ветеринару, для безболезненного усыпления котят. Идеальным вариантом является стерилизация кошки заранее, чтобы избежать подобных проблем в будущем.