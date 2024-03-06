Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Безопасна или нет лазерная эпиляция
Боевик ВСУ получил 20 лет колонии за попытку убить пленного из ДНР
Экспертные советы по лечению храпа от сомнолога Гломадо
В РФ ожидают рост популярности вин местных производителей
Глава Pravda.Ru Вадим Горшенин: Москве стоило ввести "намекающие" санкции против Армении
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина: темпы увеличения инфляции в РФ начали снижаться
Власти РФ планируют стимулировать размещение долгосрочных вкладов в банках
Гарри Каспаров* внесён в список террористов
Во Франции выраженное падение цен на вторичную недвижимость
Мокрое дело: стоит ли топить новорожденных котят — что говорит церковь и закон

Что делать, если некуда отдать котенка

1:42
Зоосфера » Кошки

Многие хозяева кошек хорошо знакомы с ситуацией, когда их питомица вдруг приводит потомство, на которое никто не был готов. Иногда бывает так, что котят нет возможности кормить, и владельцу приходится сталкиваться с вопросом: что делать в такой ситуации? Есть разные точки зрения на этот вопрос, включая религиозные, моральные и юридические аспекты.

Что делать, если некуда отдать котенка
Фото: openverse.org by Simply Viola ( Busy +off-on ) is licensed under CC BY-NC-SA 2.0.

Согласно мнению многих священников, утопление новорожденных котят считается грехом. Ведь ответственность за заботу о животных, которых приручил человек, является частью данной ему власти. Котенок также является живой душой, и на него распространяется заповедь "не убий".

Однако реальность может вынудить принимать сложные решения из-за финансовых или других обстоятельств, и нередко приходится искать пути избавления от потомства. Хотя предпочтительнее было бы передать их в заботливые руки, часто такая возможность не представляется.

С точки зрения закона, утопление котят квалифицируется как преступление по Уголовному кодексу. Оставление их на произвол судьбы или голода тоже не является решением проблемы. Хотя утопление может показаться менее жестоким вариантом, он также подпадает под законодательство о жестоком обращении с животными.

Вместо того чтобы прибегать к крайним мерам, можно попробовать найти альтернативные решения. Например, разместить объявление в интернете с фотографиями котят, чтобы увеличить шансы на их усыновление. Также можно обратиться к профессионалам, например, ветеринару, для безболезненного усыпления котят. Идеальным вариантом является стерилизация кошки заранее, чтобы избежать подобных проблем в будущем.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Популярное
Полынь - одно из популярных растений, которые высаживают опытные дачники

Полынь – это одно из самых популярных растений, которые опытные дачники высаживают на своих участках. Причин для этого может быть несколько, и они в основном связаны с преимуществами, которые полынь предоставляет.

Много пользы для огорода приносит полынь. Какую именно?
Подборка тенелюбивых цветов
Эти цветы идеальны для посадки под кронами деревьям: они порадуют ослепительным цветением - тень им ни по чём
Польза или вред сухофруктов: мнение нутрициолога
Автоэксперт рассказал правду о надежности моторов Kia Rio и Hyundai Solaris, произведённых в Китае
Количество миллионеров на Украине в военное время увеличилось на 16% Любовь Степушова Нуланд уходит в отставку, в сети вспомнили её сэндвичи на Майдане и жизнь с 80 советскими моряками Олег Володин В тылу Украины уничтожена РСЗО HIMARS, ВСУ в селе Красное обречены Дмитрий Плотников
Кошачьей шерсти в доме больше не будет: опытные владельцы дали дельные советы
Необычные советы для пассажиров: почему использовать бумажные полотенца в туалете самолета - лучший выбор
Это самые сильные породы собак: какая является самой сильной на планете
Это самые сильные породы собак: какая является самой сильной на планете
Последние материалы
Депутат Вениславский: Киев отступился от идеи привлечь в ВС Украины полмиллиона человек
Реновация в цифрах: власти Москвы сообщили число расселенных домов
Метеоролог Позднякова предупредила о сильном тумане и снеге в праздничные дни в Москве
Стоматолог Хабадзе о российских анестетиках: могут дать аллергическую реакцию
Жители Андреевки благодарят спасателей за отстоянное село от огня
Ученые заявляют, что виноград способен продлить жизнь на пять лет
Острая еда: чем полезна и кому про неё стоит навсегда забыть
Диетолог Анжелика Дюваль порекомендовала чай саган-дайля от нервов
Как победить сорняки на участке
7 интересных фактов об инъекционной косметологии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников