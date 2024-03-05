Пугающие факты о бегемотах: что скрывает "милое" животное, и почему оно является кровожадным убийцей

Почему бегемот несет огромную опасность

1:54 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Экзотика

Даже те, кто никогда не ступал на почву Африки, уверены, что это место обитания самых беспощадных и жестоких зверей. Однако удивительно то, что самым опасным оказался не тот, кого обычно считают жестоким хищником, а наоборот — кажущийся неуклюжим и добродушным, бегемот.

Фото: openverse.org by @Doug88888 is licensed under CC BY-NC-SA 2.0.

Это животное, известное также как гиппопотам или речная лошадь, несмотря на свои клички, не отражает своей кровожадной сущности. Тем не менее, бегемоты оказались в числе самых опасных для человека и самых жестоких существ на черном континенте.

Среди наземных животных они занимают второе место после слонов. Однако их главное оружие — не их размер, а огромная пасть, способная открываться на 180 градусов и сжиматься с силой до 230 кг. С зубами длиной 50-60 см, бегемот легко может разорвать крокодила на части.

Благодаря толстой коже, бегемот хорошо защищен от когтей и клыков других хищников. Он представляет собой огромное животное, размером с автомобиль, с толстой кожей и зубами, наподобие копий. Однако, помимо этого, бегемот обладает вспыльчивым характером и может атаковать кого угодно, если почувствует угрозу.

Его диета включает не только траву, но и мясо, включая падаль и свежую добычу. Каждый год бегемоты становятся причиной гибели не менее 1000 человек. Несмотря на свою неуклюжесть, они способны догнать человека со скоростью до 40 км/ч во время нападения.

Бегемоты также представляют опасность для своих сородичей. Самцы устраивают битвы за внимание самок, используя свои огромные зубы, чтобы ранить друг друга. Победитель получает гарем самок и собственный пруд. Самки защищают своих детенышей от самцов и хищников, иногда вступая в ожесточенные бои.