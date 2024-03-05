Всем любителям эстетики: шестерка красавцев собачьего мира для вашей семьи

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Названы самые красивые собаки

2:41
Зоосфера » Собаки

Представление о красоте – это субъективное понятие, так как каждый имеет свои собственные предпочтения. Для кого-то привлекательны крупные породы собак, в то время как другие предпочитают маленьких.

Названы самые красивые собаки
Фото: Wikipedia by Pelz is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

В глазах каждого владельца их пес – самый прекрасный и умный. Ниже приведен список из пород собак, которые считаются одними из самых красивых в мире, согласно мнению специалистов.

Йоркширский терьер

Это одна из самых маленьких и дорогих пород. Йоркширский терьер не только обладает изысканным внешним видом, но и проявляет высокий уровень интеллекта. Эти собаки характеризуются добротой и ласковостью. Их компактный размер позволяет держать их как в квартире, так и в доме.

Бернский зенненхунд

Эти собаки являются воплощением изящества и привлекательности. Они обладают высоким уровнем умственных способностей, игривы и ласковы. Животные этой породы быстро привязываются к своему хозяину и членам семьи, и им трудно переносить одиночество. Как и многие представители крупных пород, бернские зенненхунды могут быть немного упрямыми, поэтому требуют дрессировки с самого детства.

Акита-ину

Эта японская порода собак имеет древние охотничьи корни, что придает ей независимый и упрямый характер. Акиты не проявляют чрезмерной привязанности, но они могут быть благосклонны к ласкам, если их правильно подойти. Это разумные животные, не представляющие угрозы для окружающих. Для того чтобы акита-ину была послушной, необходимо начинать ее дрессировку с малолетства.

Доберман

Собаки этой породы привлекают внимание своим крепким и рельефным телосложением. Они выглядят независимыми и гордыми, однако на самом деле являются ласковыми питомцами, которые рады веселиться со своими хозяевами. Доберманы часто используются в качестве служебных собак, поэтому важно правильно воспитывать их с самого начала.

Ризеншнауцер

Эти собаки отличаются отличными охранными качествами и преданностью своей семье. Они энергичны, игривы и подвижны, поэтому требуют регулярных прогулок и физических упражнений. Ризеншнауцеры могут проявлять охотничьи инстинкты, поэтому необходимо следить за ними на прогулках и уделять внимание уходу за их шерстью.

Самоедская собака

Это одна из самых древних лайок, которая выделяется своей красотой и дружелюбием. Самоеды были использованы в прошлом для тяжелой работы, поэтому им требуется активный образ жизни. Эти собаки приветливы и дружелюбны ко всем, кто готов побаловать их лаской. Они умные и преданные, не доставляют хозяину лишних хлопот.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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