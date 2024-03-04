Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Автоэксперт Стрельников назвал машину, которую можно купить за семь зарплат
Торговцев женщинами в Испании задержали
BILD: ВСУ с трудом держат оборону вдоль водоёмов к западу от Авдеевки
NYT: США, Великобритания и Франция могут помогать Украине в наведении ракет на цели в тайне
Россиянка посетила Узбекистан и рекомендует быть внимательными в общении с привлекательными мужчинами
Политик Филиппо: Макрон очень бурно реагирует на унижения
Как победить паутинного клеща
Пал сухой травы на площади 10 гектаров локализовали спасатели
Ложный взлом Epic Games: коварная схема Mogilevich
Что делать при встрече со стаей бродячих собак: кинолог поделился инструкцией

Кинолог Малиновский рассказал, что делать со стаей бродячих собак

1:17
Зоосфера » Собаки

Не каждый знает, как поступить, если столкнется с встречей бродячих собак. Но опасности, которые с этим связаны, осознает каждый.

Кинолог Малиновский рассказал, что делать со стаей бродячих собак
Фото: Wikipedia by OakleyOriginals is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Когда такое случается, важно использовать все доступные средства для защиты. Но пока до этого не дошло, необходимо знать, как вести себя в присутствии животных.

Первое, что рекомендует эксперт при встрече с бродячими животными, это обезопасить детей. Поэтому рекомендуется заранее спланировать маршрут передвижения.

"Это особенно важно для родителей, которые должны выбирать самый безопасный маршрут для своих детей, особенно когда они направляются в школу или гуляют по городу", — объясняет кинолог Александр Малиновский.

Что делать? Во-первых, важно сохранять спокойствие и демонстрировать уверенность. Не следует провоцировать животных на агрессию.

Во-вторых, стоит повернуться спиной к любой стене и защитить себя спереди сумкой, рюкзаком или любым другим предметом, в который собака может вцепиться.

В-третьих, если возможно, следует привлечь на помощь окружающих.

Кроме того, можно воспользоваться перцовым баллончиком, но следует помнить, что он не обеспечивает полной защиты.

Самое главное в такой ситуации — вести себя как хищник, а не как добыча, подчеркивает эксперт.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Популярное
Уникальный способ сделать фары авто как новые: всего один простой ингредиент

У многих водителей ассоциируется полировка фар с применением сложных инструментов и наждачной бумаги.

Как быстро отполировать автомобильные фары без специальных инструментов
Как отпугнуть кошек от грядок
Надоедливые соседские коты перестанут валяться на ваших грядках: в ход пустите эти приёмы - безопасны для животных
Сосновые шишки - очень хороший материал, который можно использовать на даче
Плоды вырастают до 2 кг: гигантский сорт томатов завалит урожаем - у него превосходный вкус и устойчивость к болезням
Дмитрий Медведев показал карту границ новой России, сделав территориальные уступки Румынии и Польше Любовь Степушова Потеря танков Abrams M1 показала несостоятельность тактики США на Украине Дмитрий Плотников Что думали о патриотизме в России много лет назад Сергей Лебедев
Что можно положить в лунку при посадке огурцов для лучшего и успешного роста растений
Внесите это "чёрное золото" в сад: плодородность земли вырастет
Поют под окнами, тем самым мешая уснуть: орнитологи обнаружили новую причину постоянных трелей певчих птиц
Поют под окнами, тем самым мешая уснуть: орнитологи обнаружили новую причину постоянных трелей певчих птиц
Последние материалы
Автоэксперт Стрельников назвал машину, которую можно купить за семь зарплат
Торговцев женщинами в Испании задержали
BILD: ВСУ с трудом держат оборону вдоль водоёмов к западу от Авдеевки
NYT: США, Великобритания и Франция могут помогать Украине в наведении ракет на цели в тайне
Россиянка посетила Узбекистан и рекомендует быть внимательными в общении с привлекательными мужчинами
Политик Филиппо: Макрон очень бурно реагирует на унижения
Как победить паутинного клеща
Пал сухой травы на площади 10 гектаров локализовали спасатели
Ложный взлом Epic Games: коварная схема Mogilevich
Простые правила для поддержания здорового рациона: советы врача-эндокринолога Чепыговой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников