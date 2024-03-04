Что делать при встрече со стаей бродячих собак: кинолог поделился инструкцией

Не каждый знает, как поступить, если столкнется с встречей бродячих собак. Но опасности, которые с этим связаны, осознает каждый.
Когда такое случается, важно использовать все доступные средства для защиты. Но пока до этого не дошло, необходимо знать, как вести себя в присутствии животных.
Первое, что рекомендует эксперт при встрече с бродячими животными, это обезопасить детей. Поэтому рекомендуется заранее спланировать маршрут передвижения.
"Это особенно важно для родителей, которые должны выбирать самый безопасный маршрут для своих детей, особенно когда они направляются в школу или гуляют по городу", — объясняет кинолог Александр Малиновский.
Что делать? Во-первых, важно сохранять спокойствие и демонстрировать уверенность. Не следует провоцировать животных на агрессию.
Во-вторых, стоит повернуться спиной к любой стене и защитить себя спереди сумкой, рюкзаком или любым другим предметом, в который собака может вцепиться.
В-третьих, если возможно, следует привлечь на помощь окружающих.
Кроме того, можно воспользоваться перцовым баллончиком, но следует помнить, что он не обеспечивает полной защиты.
Самое главное в такой ситуации — вести себя как хищник, а не как добыча, подчеркивает эксперт.
У многих водителей ассоциируется полировка фар с применением сложных инструментов и наждачной бумаги.