Что делать при встрече со стаей бродячих собак: кинолог поделился инструкцией

Кинолог Малиновский рассказал, что делать со стаей бродячих собак

1:17 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Не каждый знает, как поступить, если столкнется с встречей бродячих собак. Но опасности, которые с этим связаны, осознает каждый.

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Когда такое случается, важно использовать все доступные средства для защиты. Но пока до этого не дошло, необходимо знать, как вести себя в присутствии животных.

Первое, что рекомендует эксперт при встрече с бродячими животными, это обезопасить детей. Поэтому рекомендуется заранее спланировать маршрут передвижения.

"Это особенно важно для родителей, которые должны выбирать самый безопасный маршрут для своих детей, особенно когда они направляются в школу или гуляют по городу", — объясняет кинолог Александр Малиновский.

Что делать? Во-первых, важно сохранять спокойствие и демонстрировать уверенность. Не следует провоцировать животных на агрессию.

Во-вторых, стоит повернуться спиной к любой стене и защитить себя спереди сумкой, рюкзаком или любым другим предметом, в который собака может вцепиться.

В-третьих, если возможно, следует привлечь на помощь окружающих.

Кроме того, можно воспользоваться перцовым баллончиком, но следует помнить, что он не обеспечивает полной защиты.

Самое главное в такой ситуации — вести себя как хищник, а не как добыча, подчеркивает эксперт.