Обувь будет опрятной: несколько действенных способов победить едкий кошачий запах

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Почему кошки метят обувь и как избавиться от запаха

2:44
Зоосфера » Кошки

Владельцы кошек иногда сталкиваются с неприятной ситуацией: их питомец пометил обувь. Почему коты метят обувь?

Почему кошки метят обувь и как избавиться от запаха
Фото: openverse.org by by dishwab is licensed under CC BY-NC-ND 2.0.

Это поведение питомца имеет свои причины. Обычно такие действия имеют свою логику. Даже если у вас есть лоток, который кот использует, он все равно может оставить свой след на вашей обуви.

Эксперты по кошкам указывают на несколько причин этого поведения:

  • Ревность

Кот, оставляя запах на вашей обуви, стремится показать, что вы его единственный хозяин, таким образом, он маркирует вас.

  • Половая зрелость или природные инстинкты

Иногда животные, особенно нестерилизованные, начинают хулиганить во время гона, сигнализируя о готовности к размножению. Если животное не может общаться с другими, то сигналы получаете вы.

  • Реакция на чужой запах

В обуви сохраняется ваш собственный запах, который может показаться питомцу запахом противника, поэтому он метит его своим "ароматом".

  • Неудобный лоток

Иногда кошки выражают свой протест против неудобного лотка; это может быть сигнал о том, что лоток грязный.

  • Мочекаменная болезнь

Это заболевание может быть причиной хулиганства; животное может испытывать дискомфорт и ищет способы избавиться от него.

Важно помнить!

Наказание животного, такое как битье или тыканье носом в лужу, не рекомендуется, так как некоторые питомцы могут повторить хулиганство из злости.

Что делать, если ваша кошка пометила обувь, и как избавиться от запаха мочи, сохранив обувь? Эти вопросы волнуют тех, кто столкнулся с этой проблемой. Кроме неприятного впечатления от поведения питомца, остается едкий запах, который может долго сохраняться, если его просто смыть водой.

Далеко не всегда есть возможность отнести обувь в химчистку и доверить ее обработку специалистам.

Есть несколько способов, которые могут помочь избавиться от запаха кошачьей мочи в домашних условиях:

  • Столовый уксус

После мытья обуви можно обработать ее столовым уксусом, тщательно протерев всю испачканную поверхность. Запах уксуса поможет удалить "аромат" кошачьей мочи и отпугнуть питомца от повторного хулиганства.

  • Мыло

Выберите мыло с резким запахом (лучше всего подойдет хозяйственное или дегтярное) и обработайте обувь им.

Важно помнить! После обработки обуви дайте ей проветриться, а затем уберите ее, чтобы не провоцировать повторное метание вашего питомца. Некоторые рекомендуют положить обувь в морозильную камеру на несколько дней после обработки для уменьшения запаха кошачьей мочи. Однако этот метод может быть опасным для состояния обуви.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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