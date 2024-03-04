Обувь будет опрятной: несколько действенных способов победить едкий кошачий запах

Почему кошки метят обувь и как избавиться от запаха

2:44 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Владельцы кошек иногда сталкиваются с неприятной ситуацией: их питомец пометил обувь. Почему коты метят обувь?

Фото: openverse.org by by dishwab is licensed under CC BY-NC-ND 2.0.

Это поведение питомца имеет свои причины. Обычно такие действия имеют свою логику. Даже если у вас есть лоток, который кот использует, он все равно может оставить свой след на вашей обуви.

Эксперты по кошкам указывают на несколько причин этого поведения:

Ревность

Кот, оставляя запах на вашей обуви, стремится показать, что вы его единственный хозяин, таким образом, он маркирует вас.

Половая зрелость или природные инстинкты

Иногда животные, особенно нестерилизованные, начинают хулиганить во время гона, сигнализируя о готовности к размножению. Если животное не может общаться с другими, то сигналы получаете вы.

Реакция на чужой запах

В обуви сохраняется ваш собственный запах, который может показаться питомцу запахом противника, поэтому он метит его своим "ароматом".

Неудобный лоток

Иногда кошки выражают свой протест против неудобного лотка; это может быть сигнал о том, что лоток грязный.

Мочекаменная болезнь

Это заболевание может быть причиной хулиганства; животное может испытывать дискомфорт и ищет способы избавиться от него.

Важно помнить!

Наказание животного, такое как битье или тыканье носом в лужу, не рекомендуется, так как некоторые питомцы могут повторить хулиганство из злости.

Что делать, если ваша кошка пометила обувь, и как избавиться от запаха мочи, сохранив обувь? Эти вопросы волнуют тех, кто столкнулся с этой проблемой. Кроме неприятного впечатления от поведения питомца, остается едкий запах, который может долго сохраняться, если его просто смыть водой.

Далеко не всегда есть возможность отнести обувь в химчистку и доверить ее обработку специалистам.

Есть несколько способов, которые могут помочь избавиться от запаха кошачьей мочи в домашних условиях:

Столовый уксус

После мытья обуви можно обработать ее столовым уксусом, тщательно протерев всю испачканную поверхность. Запах уксуса поможет удалить "аромат" кошачьей мочи и отпугнуть питомца от повторного хулиганства.

Мыло

Выберите мыло с резким запахом (лучше всего подойдет хозяйственное или дегтярное) и обработайте обувь им.

Важно помнить! После обработки обуви дайте ей проветриться, а затем уберите ее, чтобы не провоцировать повторное метание вашего питомца. Некоторые рекомендуют положить обувь в морозильную камеру на несколько дней после обработки для уменьшения запаха кошачьей мочи. Однако этот метод может быть опасным для состояния обуви.