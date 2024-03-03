Как обращаться с хомяком, чтобы не свести его с ума: тонкостями поделились опытные владельцы

Правильные манеры общения с хомяком

0:57 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Грызуны

Для завоевания доверия вашего хомяка требуется терпение и время, но все усилия в этом направлении в итоге оправдаются, поскольку общение с вашим питомцем будет приносить вам лишь радость.

Фото: openverse.org by pink_pixie21 is licensed under CC BY 2.0.

Не следует:

Избегайте резких движений или маханий руками около хомяка

Не берите в руки только что проснувшегося или спящего хомяка

Не загоняйте его в угол или не накрывайте ладонями

Избегайте громких криков рядом с его клеткой

Не оставляйте его на высоких поверхностях, поскольку он не способен оценить расстояние и может упасть

Не хватайте его за загривок грубыми движениями

Можно:

Общайтесь с ним мягким, спокойным голосом

Когда берете его на руки, делайте это медленно и осторожно, обхватывая под передними лапками.

Прикасайтесь к хомяку только чистыми руками и дайте ему возможность предварительно обнюхать вашу руку — это поможет ему быстрее привыкнуть к вашему запаху

Если он напуган, дайте ему возможность успокоиться