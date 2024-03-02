Потомки вашей крысы уничтожили динозавров: как грызуны заставили ящеров мучительно умирать от голода

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Ученые заявили, что крысы могут быть виновными в исчезновении динозавров

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Зоосфера

Говорят, что крыса — не самый лучший сосед для человека. Она не только может испортить продукты, но и не терпит голода (3-4 дня без еды для нее критичны). Поэтому она всегда в поисках чего-то, чтобы перекусить. За год она способна поглотить до 10 кг продуктов и еще больше испортить.

Ученые заявили, что крысы могут быть виновными в исчезновении динозавров
Фото: openverse.org by Tambako the Jaguar is licensed under CC BY-ND 2.0.

Много лет назад в Америке провели эксперимент, предоставив крысам полную свободу на продуктовом складе на два месяца. После этого, возможно, им пришлось принимать успокоительное.

Крысы съели или испортили сотни мешков кофе, 14 тонн муки, 200 тонн сахара и все пачки макаронов прямо в их картонной упаковке.

Ученые сейчас сильно подозревают, что крысы могли быть причиной исчезновения динозавров, высасывая содержимое их яиц и тем самым прерывая эволюционную линию этих древних существ. Однако это только гипотеза, и не обязательно ее принимать на веру.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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