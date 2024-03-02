Вы будете лучше любого маникюрного мастера: как стричь когти своей собаке и что делать, если вы ранили питомца

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Как стричь когти своей собаке?

1:39
Зоосфера

Стрижка когтей у собак – важная часть ухода за ними. Обычно крупным собакам она требуется реже, так как они активнее двигаются, что естественно изнашивает когти. Мелкие же собачки, часто переносимые на руках, нуждаются в более частом внимании к когтям.

Как стричь когти своей собаке?
Фото: Wikipedia by www.Pixel.la Free Stock Photos is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Оценивать необходимость стрижки следует примерно раз в 1-1,5 месяца, когда когти достаточно отрастают. Если их не обрезать, это может привести к травмам, например, сорванному когтю зимой на снегу. Кроме того, при слишком длинных когтях риск повреждения сосуда внутри когтя значительно возрастает, что может быть болезненным для собаки и создать негативный опыт, связанный со стрижкой когтей.

При самостоятельной стрижке собачьих когтей в домашних условиях необходимо использовать специальные когтерезки. Важно выбирать профессиональные инструменты, чтобы избежать случайного раздробления или повреждения когтей. Резать коготь следует под углом около 45 градусов.

У собак с светлой шерстью когти обычно светлые, что упрощает процесс стрижки, поскольку сосуд виден сквозь них. Для темных когтей требуется больше опыта, и начинающим рекомендуется постепенно отстригать по небольшим частям, обращая внимание на реакцию животного.

При необходимости стоит иметь под рукой средства для остановки кровотечения. Марганцовка в сухом виде может быть эффективной для этой цели: ее можно нанести на влажную палочку и приложить к поврежденному когтю. Если марганцовка жидкая или имеется перекись водорода, их можно использовать для пропитывания ткани и приложения к месту повреждения.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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