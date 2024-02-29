Почему кошки беспокоятся из-за разлуки с хозяевами: причины и решения

Разлука с хозяевами: как кошки переносят отсутствие и что делать

0:52 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Иногда кошки могут испытывать большое беспокойство из-за разлуки с хозяевами.

Фото: Wikipedia by Dimitri “Diti” Torterat is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 France

Если хозяин отсутствует продолжительное время, кошка может перестать его узнавать. Это объясняется тем, что питомец теряет знакомый запах своего хозяина.

Такое поведение кошки может проявиться, если одежда хозяина пропитывается запахом других мест, таких как гостиница, больница, чужой дом, а также запахами других людей или животных. Не следует обижаться на питомца за его равнодушие или отстраненность; важно дать ему время привыкнуть к изменениям.

Чтобы помочь кошке быстрее восстановить прежнюю привязанность к вам, по приходу домой рекомендуется принять душ и переодеться в свою обычную домашнюю одежду. Через несколько дней, когда вы пропитаетесь домашним запахом, кошка снова проявит к вам свою любовь и привязанность.