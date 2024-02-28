Извинения кошек: как они проявляют свою привязанность к хозяину

Как кошки извиняются: поведение, свидетельствующее о примирении

1:17 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кошки лишены способности к чувству вины, но могут проявлять извинения. Когда кошка замечает, что ее хозяин расстроен ее поведением, она часто предпринимает шаги для улаживания конфликта.

Фото: flickr. com by Nickolas Titkov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Как кошки извиняются

Извиняющаяся кошка обычно начинает осторожно приближаться к своему хозяину, чтобы оценить обстановку. Она может долго смотреть на хозяина грустными глазами. Если хозяин открыт для примирения, кошка проявляет нежность: терется о ноги, мурлычет и т. д. Когда хозяин смягчается, кошка может проявить свою привязанность еще более ярко, облизывая его руки. Кроме того, кошка, совершившая что-то неправильное, может "подарить" хозяину пойманную мышь или птицу в знак мира.

Эти действия кошки могут восприниматься как попытка урегулировать конфликт и восстановить гармонию в отношениях с хозяином. Некоторые кошки также могут выражать свои извинения через поведение, например, уменьшая активность или принимая подчиненную позу.

Важно отметить, что кошки не осознают свои действия так же, как люди, и их поведение может быть скорее инстинктивным, чем осознанным. Однако их способность чувствовать эмоции и приспосабливаться к социальным ситуациям делает их способными к некоторым формам коммуникации и примирения.