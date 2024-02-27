Забавные игры домашних питомцев: шалости и охотничьи инстинкты кошек

Почему домашние питомцы выбирают хозяйские вещи для игры: основы поведения животных

1:02 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Все домашние питомцы обожают игры, которые временами переходят границу в шалости и могут привести к повреждению вещей. Важно помнить, что кошки по своей природе хищники и испытывают удовольствие от охоты.

Фото: catza.net by Heikki Siltala is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Однако не всегда под рукой окажется мышь или птичка, а также подходящая игрушка для кошки. В таких случаях питомец начинает искать замену. Часто им становятся вещи хозяев.

Домашние любимцы предпочитают забираться на высокие места, такие как полки или комоды, и оттуда сбрасывать вниз мелкие предметы. Это действие сочетает в себе элементы игры и охоты. Хозяин кошки, наблюдая за этим, может заметить, что питомец внимательно следит за предметом, который был сброшен. Возможно, кошка подозревает, что ее "добыча" пытается провести ее в заблуждение, притворяясь мертвой, поэтому она тщательно наблюдает, чтобы убедиться в отсутствии обмана.

Если предмет не проявляет активности после падения, питомец быстро теряет к нему интерес.