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Как кошки предчувствуют смерть хозяев: научные исследования

Мистические способности кошек: предчувствие смерти хозяев

1:19
Зоосфера

Издавна кошкам приписывали различные загадочные способности, и одна из них — предчувствовать смерть своих хозяев. Научные объяснения этого явления представлены двумя теориями.

Мистические способности кошек: предчувствие смерти хозяев
Фото: Wikipedia by ewwl is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Согласно первой теории, кошки могут осознавать приближение смерти хозяина через обоняние. У кошек остро развито обоняние, что позволяет им распознавать специфические запахи, выделяемые организмом умирающего человека.

Вторая теория утверждает, что кошки просто замечают изменения в поведении своего хозяина. Например, если человек становится тяжело больным и ослабленным, кошка, вероятно, заметит его измененное состояние и будет проявлять заботу, проводя много времени рядом с ним, выражая тем самым свою привязанность и чувство близости.

Эти две теории предлагают разные способы объяснения того, как кошки могут предчувствовать смерть своих хозяев. В любом случае, эти животные обладают чувствительностью к изменениям в окружающей среде и в поведении людей, с которыми они тесно связаны.

Несмотря на то, что существуют научные доводы в поддержку этих теорий, многие аспекты поведения кошек до сих пор остаются загадкой. Возможно, в дальнейшем исследования помогут раскрыть более полное понимание того, каким образом кошки могут ощущать и реагировать на смерть своих хозяев.

Автор Семён Папинский
Семен Папинский — студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, внештатный корреспондент Правды.Ру
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