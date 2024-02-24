Ваша кошка спит на вашей груди: вот почему это может быть знаком привязанности

Любовь или просто уют: почему кошки предпочитают лежать на груди хозяина

1:50 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Существует несколько причин, по которым кошка может выбрать лежать или спать на груди человека, но она делает это лишь с любимым хозяином.

Фото: Wikipedia by David Kessler is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Некоторые кошки явно склонны к такому поведению больше, чем другие, что действительно зависит от их индивидуальной личности.

Одни кошки предпочитают быть близко к человеку, прижимаясь к нему, в то время как другие могут быстро стать перенапряженными и избегать физического контакта. Большинство кошек предпочитает что-то среднее.

Эксперты выделили несколько причин, по которым кошка может предпочитать прижиматься или лежать на груди хозяина:

Проявление привязанности к хозяину : Кошки осторожны по отношению к незнакомцам и не проявляют привязанность к людям, которых не знают или не любят. Если кошке нравится лежать на груди человека, скорее всего, это потому, что она не считает его угрозой и испытывает к нему теплые чувства.

: Кошки осторожны по отношению к незнакомцам и не проявляют привязанность к людям, которых не знают или не любят. Если кошке нравится лежать на груди человека, скорее всего, это потому, что она не считает его угрозой и испытывает к нему теплые чувства. Попытка установить близость : Кошки используют запах для маркировки территории и принадлежности. Питомец, который лежит на груди человека, может пытаться оставить свой запах на нем в качестве знака того, что он принадлежит ему.

: Кошки используют запах для маркировки территории и принадлежности. Питомец, который лежит на груди человека, может пытаться оставить свой запах на нем в качестве знака того, что он принадлежит ему. Проявление доверия : Кошки спят до 16 часов в сутки, и в это время они наиболее уязвимы. Кошка, которая предпочитает спать на груди хозяина, показывает, что доверяет ему.

: Кошки спят до 16 часов в сутки, и в это время они наиболее уязвимы. Кошка, которая предпочитает спать на груди хозяина, показывает, что доверяет ему. Естественные инстинкты : По природе кошки настроены на то, чтобы делать вещи, которые напоминают им о материнской привязанности. Сон на груди человека, которого они любят и кому доверяют, соответствует этим инстинктам.

: По природе кошки настроены на то, чтобы делать вещи, которые напоминают им о материнской привязанности. Сон на груди человека, которого они любят и кому доверяют, соответствует этим инстинктам. Поиск тепла и утешения: Кошки, которые привязаны к своим хозяевам, часто ищут тепло и ритмичные сердечные сокращения в качестве знаков комфорта. Это поведение имеет свои корни в детстве, когда котята лежали вместе, используя друг друга в качестве "подушек".