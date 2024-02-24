Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Майгуров о завершении карьеры Елисеевым: "Важно принять вовремя решение"
Лера Кудрявцева восстанавливается после перелома ноги
Ольга Бузова призналась, что в ее личной жизни произошли перемены
Хирург Балви рассказал россиянам, как предотвратить раннее появление седых волос
Акиньшина рассказала, что дочка Козловского донашивает одежду за её дочерью
Судно, пораженное ракетой хуситов, создает экологическую угрозу в Красном море
Paramount+ представил трейлер последнего сезона сериала "Звёздный путь: Дискавери"
Трамп заявил, что обвинения против него привлекательны для чернокожих избирателей
В Киеве сообщили, что ОАЭ передадут Украине 2 тысячи портативных электрогенераторов
Ваша кошка спит на вашей груди: вот почему это может быть знаком привязанности

Любовь или просто уют: почему кошки предпочитают лежать на груди хозяина

1:50
Зоосфера

Существует несколько причин, по которым кошка может выбрать лежать или спать на груди человека, но она делает это лишь с любимым хозяином.

Любовь или просто уют: почему кошки предпочитают лежать на груди хозяина
Фото: Wikipedia by David Kessler is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Некоторые кошки явно склонны к такому поведению больше, чем другие, что действительно зависит от их индивидуальной личности.

Одни кошки предпочитают быть близко к человеку, прижимаясь к нему, в то время как другие могут быстро стать перенапряженными и избегать физического контакта. Большинство кошек предпочитает что-то среднее.

Эксперты выделили несколько причин, по которым кошка может предпочитать прижиматься или лежать на груди хозяина:

  • Проявление привязанности к хозяину: Кошки осторожны по отношению к незнакомцам и не проявляют привязанность к людям, которых не знают или не любят. Если кошке нравится лежать на груди человека, скорее всего, это потому, что она не считает его угрозой и испытывает к нему теплые чувства.
  • Попытка установить близость: Кошки используют запах для маркировки территории и принадлежности. Питомец, который лежит на груди человека, может пытаться оставить свой запах на нем в качестве знака того, что он принадлежит ему.
  • Проявление доверия: Кошки спят до 16 часов в сутки, и в это время они наиболее уязвимы. Кошка, которая предпочитает спать на груди хозяина, показывает, что доверяет ему.
  • Естественные инстинкты: По природе кошки настроены на то, чтобы делать вещи, которые напоминают им о материнской привязанности. Сон на груди человека, которого они любят и кому доверяют, соответствует этим инстинктам.
  • Поиск тепла и утешения: Кошки, которые привязаны к своим хозяевам, часто ищут тепло и ритмичные сердечные сокращения в качестве знаков комфорта. Это поведение имеет свои корни в детстве, когда котята лежали вместе, используя друг друга в качестве "подушек".
Автор Семён Папинский
Семен Папинский — студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
Кошачьи капризы: породы, выделяющиеся своим уникальным характером и внешностью

Все породы кошек уникальны по-своему, но некоторые из них действительно выделяются своей необычной внешностью и особыми чертами.

Изысканный внешний вид: особенности пяти уникальных пород кошек
Шикарные многолетники для любого сада
Эти шикарные многолетники станут изысканными украшениями сада: неприхотливы в уходе и хорошо растут в любом саду
Салат "Министерский": удивите ваших мужчин на 23 февраля изысканной закуской
Чудом выжили: российские бойцы войск "Центр" ушли на багги от дрона ВСУ в Авдеевке
У Работино ВС РФ выдавили ВСУ за "линию Суровикина", боевики бежали из Ласточкино Дмитрий Плотников Сенатор Рогозин: для зачистки Украины нужно применять самое могущественное оружие Олег Володин Военные расходы становятся дорогим бизнесом в Израиле Михаил Плисюк
Российским военнослужащим удалось ликвидировать офицера Вооруженных сил Украины Дмитрия Коваля
Сводка с фронта: под Авдеевку ВСУ бросили лучших "дронов", ВС РФ зашли в Красное
Как избежать повреждений автомобиля на неровных дорогах: советы для водителей
Как избежать повреждений автомобиля на неровных дорогах: советы для водителей
Последние материалы
Акиньшина рассказала, что дочка Козловского донашивает одежду за её дочерью
Судно, пораженное ракетой хуситов, создает экологическую угрозу в Красном море
Paramount+ представил трейлер последнего сезона сериала "Звёздный путь: Дискавери"
Трамп заявил, что обвинения против него привлекательны для чернокожих избирателей
В Киеве сообщили, что ОАЭ передадут Украине 2 тысячи портативных электрогенераторов
Какие растения не должны расти рядом с клубникой
Любовь или просто уют: почему кошки предпочитают лежать на груди хозяина
Почему кошки кусают: разбираемся в причинах и как предотвратить
Моргенштерн* устроил драку на сцене во время выступления в Сербии
Какая физическая активность способна ухудшить состояние здоровья
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников