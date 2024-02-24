Ваша кошка спит на вашей груди: вот почему это может быть знаком привязанности

Существует несколько причин, по которым кошка может выбрать лежать или спать на груди человека, но она делает это лишь с любимым хозяином.
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Некоторые кошки явно склонны к такому поведению больше, чем другие, что действительно зависит от их индивидуальной личности.
Одни кошки предпочитают быть близко к человеку, прижимаясь к нему, в то время как другие могут быстро стать перенапряженными и избегать физического контакта. Большинство кошек предпочитает что-то среднее.
Эксперты выделили несколько причин, по которым кошка может предпочитать прижиматься или лежать на груди хозяина:
Проявление привязанности к хозяину: Кошки осторожны по отношению к незнакомцам и не проявляют привязанность к людям, которых не знают или не любят. Если кошке нравится лежать на груди человека, скорее всего, это потому, что она не считает его угрозой и испытывает к нему теплые чувства.
Попытка установить близость: Кошки используют запах для маркировки территории и принадлежности. Питомец, который лежит на груди человека, может пытаться оставить свой запах на нем в качестве знака того, что он принадлежит ему.
Проявление доверия: Кошки спят до 16 часов в сутки, и в это время они наиболее уязвимы. Кошка, которая предпочитает спать на груди хозяина, показывает, что доверяет ему.
Естественные инстинкты: По природе кошки настроены на то, чтобы делать вещи, которые напоминают им о материнской привязанности. Сон на груди человека, которого они любят и кому доверяют, соответствует этим инстинктам.
Поиск тепла и утешения: Кошки, которые привязаны к своим хозяевам, часто ищут тепло и ритмичные сердечные сокращения в качестве знаков комфорта. Это поведение имеет свои корни в детстве, когда котята лежали вместе, используя друг друга в качестве "подушек".
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