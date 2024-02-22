Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Блогер Стас Васильев обвинил Ксению Собчак в накручивании просмотров на YouTube
Юрист раскрыла два способа меньше платить за воду
Эксперты предупредили о системах, наносящих вред автомобильным двигателям
Минобороны Британии планирует выделить 5,7 миллиардов долларов на оснащение армии БПЛА
Эксперты рассказали, как обгонять автомобили с проблесковыми маячками на дорогах России
Эстония потеряла четыре километра государственной территории из-за послеледникового поднятия суши
Госдума: вкладчикам Qiwi Банка вернут часть денег
Пленный солдат ВСУ рассказал о колоссальных потерях и нехватке кадров
34-летняя екатеринбурженка рассказала, как два года боролась с самым опасным раком груди
Как избежать агрессивного поведения кошек: роль игр и взаимодействие

Почему игры с кошкой необходимы: основные ошибки и правильный подход

Зоосфера

Многие владельцы кошек совершают ошибку, предполагая, что просто добавили "украшение" в свой дом в виде изящной красавицы. Но, несмотря на то, что кошка является домашним питомцем, у неё есть потребности хищника, которые важно удовлетворить.

Почему игры с кошкой необходимы: основные ошибки и правильный подход
Фото: Wikipedia by Loliloli

Помимо сна и питания, любимица нуждается во времени, проведённом вместе с ней в играх, как отмечают специалисты. Это обусловлено тремя важными факторами:

  • В домашних условиях единственным способом удовлетворить инстинкты животного являются игры.
  • Игры помогают высвобождать энергию и эмоции. Некоторые владельцы замечают, что их кошка, не найдя выхода для своей энергии, может проявлять агрессивное поведение, нападая из-за угла или царапаясь. Однако регулярные совместные игры могут предотвратить подобное поведение, направляя энергию в "мирное" русло.
  • Игры способствуют укреплению связи между владельцем и кошкой. Хотя кошки редко выражают свою симпатию открыто, совместное время, проведённое в играх, может помочь установить более тесные отношения и превратить вашего питомца в верного друга.

Для того чтобы добиться этого, важно уважать личное пространство кошки, обеспечивать ей комфортные условия для отдыха, регулярно кормить и не забывать о совместных играх. Такой комплексный подход поможет вам завоевать преданность и дружбу вашей любимицы.

Автор Семён Папинский
Семен Папинский — студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
SpaceX несёт многомиллионные убытки из-за массового отключения спутников Starlink

SpaceX досрочно отправит в утиль около 100 спутников Starlink.

SpaceX анонсировала уничтожение почти 100 спутников Starlink
Сорт томатом "Сто пудов"
Плоды по 500 г каждый: этот сорт томатов любят огородники за морозоустойчивость и хороший урожай
Рассказываем, как правильно приготовить рассыпчатую пшённую кашу
Звезда мировой оперы Анна Нетребко играючи выполнила гимнастическое колесо
Украинская власть пытается утянуть с собой в бездну всю Европу Дмитрий Плотников Военные расходы становятся дорогим бизнесом в Израиле Михаил Плисюк Шольц получит карт-бланш от Бундестага на поставку Taurus Украине, но решит сам Любовь Степушова
Госдума денонсировала соглашение с правительством Великобритании о рыболовстве
Как выглядят кольца Сатурна, если смотреть на них с его поверхности?
Максимизируйте эффективность и долговечность: 5 секретов использования автоматической коробки передач
Максимизируйте эффективность и долговечность: 5 секретов использования автоматической коробки передач
Последние материалы
Минобороны Британии планирует выделить 5,7 миллиардов долларов на оснащение армии БПЛА
Эстония потеряла четыре километра государственной территории из-за послеледникового поднятия суши
Госдума: вкладчикам Qiwi Банка вернут часть денег
Пленный солдат ВСУ рассказал о колоссальных потерях и нехватке кадров
34-летняя екатеринбурженка рассказала, как два года боролась с самым опасным раком груди
Немецкий журналист сообщил о панике в Киеве из-за успехов российской армии
МВФ предупредил о рисках конфискации российских активов
Свердловский боец СВО заявил о попытках ВСУ отбить Авдеевку
Портал "Российское казачество" рассказал о вкладе казаков в достижение целей СВО
Маска с экстрактом водорослей и кератином, которая вернет поврежденные волосы к жизни
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников