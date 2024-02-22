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Приветственное поведение собак: от радостного прыжка до попытки доминирования

Собаки и их приветственные выражения: почему они прыгают и лезут на вас

1:10
Зоосфера

Многие хозяева собак замечают, что их питомцы выражают свое приветствие разными способами: некоторые просто радуются и прыгают от радости, в то время как другие стремятся залезть на своего хозяина.

Собаки и их приветственные выражения: почему они прыгают и лезут на вас
Фото: Wikipedia by Lydie Heritier is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Часто мы приучены к тому, что за такое поведение собаку не следует ругать, поэтому мы поощряем животное за выражение своей любви.

Тем не менее, ситуация далеко не такая простая, как кажется.

Подобное поведение собаки свидетельствует не только о том, что пес скучал. Эксперты утверждают, что такое эмоциональное приветствие может быть признаком того, что питомец пытается установить свое доминирование. Когда собака встает на задние лапы, она становится выше, что также может иметь значение.

Если животное кладет лапы на вас, это может быть признаком подражания человеку. И это не обязательно свидетельствует о высоком интеллекте собаки.

Подражание лидеру стаи — это попытка самому занять лидирующую позицию.

Поэтому важно учить собаку не проявлять такое поведение, поскольку с установкой доминирования могут возникнуть проблемы. Животное начинает хуже реагировать на команды и может плохо подчиняться.

Автор Семён Папинский
Семен Папинский — студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, внештатный корреспондент Правды.Ру
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