"Породы кошек, которые обладают особым чувством привязанности к хозяевам

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Отличные породы кошек для любви и ласки: узнайте их особенности

2:19
Зоосфера

Говорят, что кошки не слишком привязаны к людям и предпочитают сохранять некоторое расстояние, особенно по сравнению с собаками.

Отличные породы кошек для любви и ласки: узнайте их особенности
Фото: https://mrkot.com/

Тем не менее, существует несколько пород, которые прекрасно обходятся с нежностью к своим владельцам. Давайте рассмотрим некоторые из них.

  • Абиссинская кошка. Абиссинские кошки обладают умом, любознательностью и спортивным темпераментом. Считается, что они являются одной из старейших пород. Они очень общительны и привязываются к людям. Хотя они не всегда готовы сидеть на руках, они любят активные игры и времяпрепровождение со своими хозяевами. Прогулки на поводке с такой кошкой будут приятны и интересны.
  • Бирманская кошка. Эти грациозные кошки с длинной шерстью и голубыми глазами известны своей любовью к ласке. Бирманцы считаются одной из самых нежных пород кошек в мире. Они отлично ладят с другими домашними животными, особенно с собаками.
  • Корниш-рекс. Эти милые кошки с волнистой шерстью всегда ищут внимания. Они любят быть в центре внимания, будь то игра или просто спокойное времяпрепровождение. Корниш-рексам нравится, когда их гладят и угощают вкусняшками.
  • Мейн-кун. Если вы ищете большую и мягкую кошку, чтобы обниматься с ней в холодные зимние ночи, то мейн-кун подойдет идеально. Эти крупные кошки могут весить до 8 килограммов. Они спокойны и мягкого характера, не особо требуют внимания, но любят отдыхать на коленях своих хозяев.
  • Персидская кошка. Персидские кошки, несмотря на свой грустный взгляд, очень любят общаться и играть с людьми. Они спокойны и привязываются к своим хозяевам. Их длинная шерсть требует регулярного ухода, но характер у них довольно непритязателен.
  • Сиамская кошка. Сиамские кошки, помимо своей изящной внешности, обладают умом и любознательностью. Они активны и жаждут внимания.
  • Тонкинская кошка. Эта порода представляет собой сочетание бирманских и сиамских кошек. Тонкинские кошки очень контактны и игривы. Они любят лежать на коленях у своих хозяев и требуют достаточного внимания. Хорошо бы иметь для них компаньона, чтобы избежать скучных моментов.
Автор Семён Папинский
Семен Папинский — студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, внештатный корреспондент Правды.Ру
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