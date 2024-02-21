"Породы кошек, которые обладают особым чувством привязанности к хозяевам

Отличные породы кошек для любви и ласки: узнайте их особенности

2:19 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Говорят, что кошки не слишком привязаны к людям и предпочитают сохранять некоторое расстояние, особенно по сравнению с собаками.

Фото: https://mrkot.com/

Тем не менее, существует несколько пород, которые прекрасно обходятся с нежностью к своим владельцам. Давайте рассмотрим некоторые из них.

Абиссинская кошка. Абиссинские кошки обладают умом, любознательностью и спортивным темпераментом. Считается, что они являются одной из старейших пород. Они очень общительны и привязываются к людям. Хотя они не всегда готовы сидеть на руках, они любят активные игры и времяпрепровождение со своими хозяевами. Прогулки на поводке с такой кошкой будут приятны и интересны.

Бирманская кошка . Эти грациозные кошки с длинной шерстью и голубыми глазами известны своей любовью к ласке. Бирманцы считаются одной из самых нежных пород кошек в мире. Они отлично ладят с другими домашними животными, особенно с собаками.

. Эти грациозные кошки с длинной шерстью и голубыми глазами известны своей любовью к ласке. Бирманцы считаются одной из самых нежных пород кошек в мире. Они отлично ладят с другими домашними животными, особенно с собаками. Корниш-рекс . Эти милые кошки с волнистой шерстью всегда ищут внимания. Они любят быть в центре внимания, будь то игра или просто спокойное времяпрепровождение. Корниш-рексам нравится, когда их гладят и угощают вкусняшками.

. Эти милые кошки с волнистой шерстью всегда ищут внимания. Они любят быть в центре внимания, будь то игра или просто спокойное времяпрепровождение. Корниш-рексам нравится, когда их гладят и угощают вкусняшками. Мейн-кун . Если вы ищете большую и мягкую кошку, чтобы обниматься с ней в холодные зимние ночи, то мейн-кун подойдет идеально. Эти крупные кошки могут весить до 8 килограммов. Они спокойны и мягкого характера, не особо требуют внимания, но любят отдыхать на коленях своих хозяев.

. Если вы ищете большую и мягкую кошку, чтобы обниматься с ней в холодные зимние ночи, то мейн-кун подойдет идеально. Эти крупные кошки могут весить до 8 килограммов. Они спокойны и мягкого характера, не особо требуют внимания, но любят отдыхать на коленях своих хозяев. Персидская кошка . Персидские кошки, несмотря на свой грустный взгляд, очень любят общаться и играть с людьми. Они спокойны и привязываются к своим хозяевам. Их длинная шерсть требует регулярного ухода, но характер у них довольно непритязателен.

. Персидские кошки, несмотря на свой грустный взгляд, очень любят общаться и играть с людьми. Они спокойны и привязываются к своим хозяевам. Их длинная шерсть требует регулярного ухода, но характер у них довольно непритязателен. Сиамская кошка . Сиамские кошки, помимо своей изящной внешности, обладают умом и любознательностью. Они активны и жаждут внимания.

. Сиамские кошки, помимо своей изящной внешности, обладают умом и любознательностью. Они активны и жаждут внимания. Тонкинская кошка. Эта порода представляет собой сочетание бирманских и сиамских кошек. Тонкинские кошки очень контактны и игривы. Они любят лежать на коленях у своих хозяев и требуют достаточного внимания. Хорошо бы иметь для них компаньона, чтобы избежать скучных моментов.