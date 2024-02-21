Загородный отдых с собакой: как предотвратить возможные опасности

Продуманный отдых: меры безопасности для собаки на даче

1:07 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Многие любители загородного отдыха предпочитают брать своих собак с собой.

Фото: Wikipedia by Lilly M is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Однако такие поездки могут негативно сказаться на здоровье питомца.

Причина в том, что на даче собака может заразиться инфекцией. В сельской местности она становится более уязвимой перед различными паразитами.

Кроме того, домашний питомец может получить травму из-за особенностей дачного хозяйства.

Чтобы обезопасить собаку в загородной местности, необходимо принять определенные меры.

Перед отправлением следует убедиться, что питомец получил все необходимые прививки, даже если поездка планируется на короткий срок. Важно уточнить, действительна ли прививка, сделанная в прошлом году, так как возможно, срок ее действия истек.

Также следует защитить собаку от опасных клещей. Для этого рекомендуется использовать специальные препараты, например, инсектоакарицидные средства.

Помимо этого, необходимо предотвратить возможные травмы животного. На территории для прогулок следует убрать опасные предметы, такие как провода или химические вещества, а также закрыть глубокие ямы.