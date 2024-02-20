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Избегайте распространенных ошибок в уходе за кошкой

Узнайте, как избежать ошибок в уходе за кошкой

1:50
Зоосфера

По мнению экспертов, несмотря на то, что кошки живут с людьми уже давно, многие владельцы до сих пор допускают ошибки в уходе за своими питомцами.

Узнайте, как избежать ошибок в уходе за кошкой
Фото: Wikipedia by Julia Shepeleva is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Чтобы избежать проблем, связанных с уходом за кошкой, специалисты выделили наиболее распространенные ошибки и предложили способы их исправления.

Иногда питомец дает понять, что ему не нравится его посуда. Например, кошка может вытаскивать еду на пол или широко открывать рот во время еды. Поэтому важно выбирать миску для кормления животного не слишком глубокую и с максимальным диаметром, чтобы усы не задевали края посуды.

  • Вода. Необходимо обеспечить кошке постоянный доступ к чистой воде. Если питомец начинает пить из раковины, унитаза или других необычных мест, это может свидетельствовать о проблеме.
  • Тепло. Спать на батарее может привести к перегреву кошки. Лучше всего организовать для питомца мягкую лежанку на поверхности батареи, чтобы избежать перегрева.
  • Стрижка. Стрижку шерсти следует проводить только при наличии колтунов у длинношерстных пород или по медицинским показаниям. Стриженая кошка может перегреться или, наоборот, замерзнуть.
  • Операция "мягкие лапки". Под этим названием скрывается хирургическое удаление фаланги пальца с когтем. Это ампутация, которая может вызвать фантомные боли у кошки.
  • Кошка — хищник. Следует помнить, что кошки — хищники, и они могут не подружиться с другими домашними животными, такими как рыбки, попугаи или грызуны. Поэтому лучшими друзьями для кошки будут другие кошки.
  • Возмездие. Если кошка начала ходить в туалет не в лоток, возможно, в нем что-то не так. Стоит проверить состояние лотка и, возможно, заменить наполнитель или изменить его расположение.
Автор Семён Папинский
Семен Папинский — студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, внештатный корреспондент Правды.Ру
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