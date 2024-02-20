Секретные жесты собак: что они говорят о ваших отношениях

Собаки считаются наиболее преданными спутниками человека, сосуществуя рядом с людьми на протяжении тысячелетий.
Хотя у собак нет возможности выразить свои мысли и чувства непосредственно, они используют свой голос и жесты для общения.
Именно поэтому внимательный хозяин всегда в состоянии понять, что "говорит" его пес.
Многие владельцы собак замечают, что их питомцы время от времени кладут голову на человека. Чаще всего в качестве "подушки" служат колени. Но что же это означает?
Специалисты считают, что это очевидный признак тесных отношений между собакой и ее хозяином. Этим жестом животное демонстрирует свою любовь и зависимость от человека. Это подтверждение искренней привязанности, которую заслуживают только самые ответственные владельцы.
В такие моменты можно погладить своего питомца и провести время вместе. Например, совершить прогулку или поиграть вместе.
Такой ответный жест покажет вашу взаимную привязанность к собаке и подтвердит, что и вы испытываете к ней глубокие чувства.
Косметологи рекомендуют начинать уход за кожей вокруг глаз с самого раннего возраста, но моя история с этими средствами началась лишь в 20 лет.