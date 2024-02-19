Избавляемся от нежелательного лая у псов: причины и эффективные решения

Каждый обладатель пса сталкивается с такой проблемой, которая называется неконтролируемый лай. С возрастом пес — тем громче и настойчивее звучит его голос.
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Это может вызвать много нежелательных последствий: конфликты с соседями, нарушение сна и головные боли. Разумеется, такие "привычки" питомца необходимо корректировать.
Причины
Прежде всего, важно выяснить причины такого поведения у животного. Их очень много, и все они разные.
Пес болеет. Если животное вдруг меняет свои привычки, например, начинает оставлять неприятные "сюрпризы", или, как в данном случае, громко лает, то стоит внимательно наблюдать за ним. Возможно, его что-то беспокоит, и он пытается это выразить? Лучшим решением будет обратиться к ветеринару.
Повышенное возбуждение. Пес — животное крайне эмоциональное. Не всегда его реакции на окружающий мир являются положительными: лай на проходящего мимо кота или на хозяина, вернувшегося домой — все эти ситуации влияют на его эмоциональное состояние и могут провоцировать лай. В таких случаях поможет метод отвлечения. Когда пес снова начнет лаять, его нужно отвлечь другими командами, например, "лежать!".
Пес испытывает страх. Это довольно распространенная причина, но ее не так просто устранить. Питомец может бояться оставаться один дома или быть запертым в помещении. Можно включить музыку или радио на время отсутствия хозяина — эти звуки заполняют тишину и ассоциируются с его присутствием. Если это не помогает, следует обратиться к профессиональному кинологу или рассмотреть вариант отправить пса в специальный детский сад.
Пытается привлечь внимание. Это самая распространенная причина. Питомец начинает громко лаять, чтобы привлечь внимание хозяина. Возможно, пес нуждается в еде или игре. Если такое поведение становится излишним, следует дать понять питомцу, что внимание можно привлечь иными способами, например, постукиванием лапкой.
Пес хочет играть. С хозяином или другими псами — это не имеет значения. Питомец хочет привлечь внимание своих собратьев и поиграть с ними — это нормальное поведение. Но хозяину стоит решить, не превышает ли это поведение допустимых рамок, и не следует ли временно ограничить игры пса, пока он не успокоится.
Пес проявляет агрессию. По своей природе псы — защитники, охраняющие свою территорию. В этом случае потребуется тщательная дрессировка. Следует ввести две команды: "Тихо!" и "Голос!". Важно продемонстрировать разницу между ними. На прогулке, когда пес начинает лаять, его нужно остановить и дать команду "Тихо!", после чего поощрить его за успех и закреплять навык в течение нескольких месяцев.
Ошибки в дрессировке
Нельзя бить и мучить пса. Это подорвет доверие питомца к хозяину. В результате пес не будет реагировать на обучение, а может и начать бояться своего хозяина.
Нельзя кричать на пса. Повышение голоса только стимулирует пса лаять еще громче.
Нельзя игнорировать лай. Пес может пытаться сообщить важную информацию. Лучше начать уделять ему больше внимания.
Если вы занимаетесь дрессировкой, делайте это регулярно. Непоследовательные занятия ни к чему не приведут, кроме потери времени.
Главное в дрессировке пса и устранении лая — терпение!
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