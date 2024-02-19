Избавляемся от нежелательного лая у псов: причины и эффективные решения

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Как устранить громкий лай у собак: причины поведения и советы владельцам

3:31
Зоосфера

Каждый обладатель пса сталкивается с такой проблемой, которая называется неконтролируемый лай. С возрастом пес — тем громче и настойчивее звучит его голос.

Как устранить громкий лай у собак: причины поведения и советы владельцам
Фото: commons.wikimedia. org by Takashi Hososhima is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Это может вызвать много нежелательных последствий: конфликты с соседями, нарушение сна и головные боли. Разумеется, такие "привычки" питомца необходимо корректировать.

Причины

Прежде всего, важно выяснить причины такого поведения у животного. Их очень много, и все они разные.

  • Пес болеет. Если животное вдруг меняет свои привычки, например, начинает оставлять неприятные "сюрпризы", или, как в данном случае, громко лает, то стоит внимательно наблюдать за ним. Возможно, его что-то беспокоит, и он пытается это выразить? Лучшим решением будет обратиться к ветеринару.
  • Повышенное возбуждение. Пес — животное крайне эмоциональное. Не всегда его реакции на окружающий мир являются положительными: лай на проходящего мимо кота или на хозяина, вернувшегося домой — все эти ситуации влияют на его эмоциональное состояние и могут провоцировать лай. В таких случаях поможет метод отвлечения. Когда пес снова начнет лаять, его нужно отвлечь другими командами, например, "лежать!".
  • Пес испытывает страх. Это довольно распространенная причина, но ее не так просто устранить. Питомец может бояться оставаться один дома или быть запертым в помещении. Можно включить музыку или радио на время отсутствия хозяина — эти звуки заполняют тишину и ассоциируются с его присутствием. Если это не помогает, следует обратиться к профессиональному кинологу или рассмотреть вариант отправить пса в специальный детский сад.
  • Пытается привлечь внимание. Это самая распространенная причина. Питомец начинает громко лаять, чтобы привлечь внимание хозяина. Возможно, пес нуждается в еде или игре. Если такое поведение становится излишним, следует дать понять питомцу, что внимание можно привлечь иными способами, например, постукиванием лапкой.
  • Пес хочет играть. С хозяином или другими псами — это не имеет значения. Питомец хочет привлечь внимание своих собратьев и поиграть с ними — это нормальное поведение. Но хозяину стоит решить, не превышает ли это поведение допустимых рамок, и не следует ли временно ограничить игры пса, пока он не успокоится.
  • Пес проявляет агрессию. По своей природе псы — защитники, охраняющие свою территорию. В этом случае потребуется тщательная дрессировка. Следует ввести две команды: "Тихо!" и "Голос!". Важно продемонстрировать разницу между ними. На прогулке, когда пес начинает лаять, его нужно остановить и дать команду "Тихо!", после чего поощрить его за успех и закреплять навык в течение нескольких месяцев.

Ошибки в дрессировке

  • Нельзя бить и мучить пса. Это подорвет доверие питомца к хозяину. В результате пес не будет реагировать на обучение, а может и начать бояться своего хозяина.
  • Нельзя кричать на пса. Повышение голоса только стимулирует пса лаять еще громче.
  • Нельзя игнорировать лай. Пес может пытаться сообщить важную информацию. Лучше начать уделять ему больше внимания.
  • Если вы занимаетесь дрессировкой, делайте это регулярно. Непоследовательные занятия ни к чему не приведут, кроме потери времени.

Главное в дрессировке пса и устранении лая — терпение!

Автор Семён Папинский
Семен Папинский — студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, внештатный корреспондент Правды.Ру
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