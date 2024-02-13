Как наладить контакт с кошкой: эксперты раскрывают причины отчуждения

Избегайте ошибок: почему кошки могут противиться обращению

1:23 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Сложно представить человека, который приобретает кошку только для того, чтобы она украшала дом и придавала ему больше уюта. Поэтому многие стремятся найти общий язык со своим питомцем, чтобы время от времени наслаждаться приятным времяпрепровождением вместе.

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Эксперты объясняют, почему животное может быть против такого внимания к своей персоне:

Недостаток социализации . Кошка, будучи изначально диким животным, может не чувствовать себя комфортно на руках. Для неё отсутствие твёрдой почвы под ногами может восприниматься как потенциальная опасность. Поэтому важно приучать питомца к общению с хозяином, начиная с раннего возраста.

. Кошка, будучи изначально диким животным, может не чувствовать себя комфортно на руках. Для неё отсутствие твёрдой почвы под ногами может восприниматься как потенциальная опасность. Поэтому важно приучать питомца к общению с хозяином, начиная с раннего возраста. Несоблюдение правил обращения . Многие хозяева не учитывают особенности обращения с кошкой, захватывая её неправильно за шкуру или став тянуть за хвост. Это может вызывать болевые ощущения у животного и нарушать его настроение. Поэтому важно быть осторожным и заботливым по отношению к кошке, чтобы не причинить ей вреда.

. Многие хозяева не учитывают особенности обращения с кошкой, захватывая её неправильно за шкуру или став тянуть за хвост. Это может вызывать болевые ощущения у животного и нарушать его настроение. Поэтому важно быть осторожным и заботливым по отношению к кошке, чтобы не причинить ей вреда. Индивидуальные особенности. Некоторые кошки просто не проявляют свою нежность так ярко, как другие. Это индивидуальные черты их характера, которые следует уважать. Такое поведение встречается не только среди животных, но и среди людей, поэтому не следует удивляться этой особенности.

Это не означает, что кошка равнодушна к своему хозяину.