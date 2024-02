Почему кошки боятся апельсинов: практические советы для владельцев

У кошек имеется множество фобий, которые могут показаться нам странными. Например, ваш питомец может внезапно испугаться от простого вида банана или огурца, так как они напоминают ему о его древних врагах — змеях.

Фото: Wikipedia by George E. Koronaios is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International