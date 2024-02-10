Почему кошки боятся апельсинов: практические советы для владельцев

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"Апельсины и кошачий страх

Зоосфера

У кошек имеется множество фобий, которые могут показаться нам странными. Например, ваш питомец может внезапно испугаться от простого вида банана или огурца, так как они напоминают ему о его древних врагах — змеях.

"Апельсины и кошачий страх
Фото: Wikipedia by George E. Koronaios is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Одной из таких фобий является неприязнь к апельсинам. Специалисты разъяснили причину этого неприятия к безобидному фрукту. Оказывается, кошки почти безразличны к самим плодам и не имеют ничего против них.

В чем же корень проблемы? Дело в том, что у кошек чрезмерно чувствительное обоняние. Поэтому даже приятный для человека аромат апельсина может привести животное в состояние стресса.

Этот страх можно легко использовать для дрессировки вашего питомца. Если ваш кот привык ходить в туалет не в том месте, то просто достаточно обработать поверхность кожурой апельсина или просто положить ее рядом. После этого кошка быстро научится ходить только в свой лоток.

Автор Семён Папинский
Семен Папинский — студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, внештатный корреспондент Правды.Ру
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