Почему кошки боятся апельсинов: практические советы для владельцев

"Апельсины и кошачий страх

У кошек имеется множество фобий, которые могут показаться нам странными. Например, ваш питомец может внезапно испугаться от простого вида банана или огурца, так как они напоминают ему о его древних врагах — змеях.

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Одной из таких фобий является неприязнь к апельсинам. Специалисты разъяснили причину этого неприятия к безобидному фрукту. Оказывается, кошки почти безразличны к самим плодам и не имеют ничего против них.

В чем же корень проблемы? Дело в том, что у кошек чрезмерно чувствительное обоняние. Поэтому даже приятный для человека аромат апельсина может привести животное в состояние стресса.

Этот страх можно легко использовать для дрессировки вашего питомца. Если ваш кот привык ходить в туалет не в том месте, то просто достаточно обработать поверхность кожурой апельсина или просто положить ее рядом. После этого кошка быстро научится ходить только в свой лоток.