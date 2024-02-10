Почему кошки боятся апельсинов: практические советы для владельцев

У кошек имеется множество фобий, которые могут показаться нам странными. Например, ваш питомец может внезапно испугаться от простого вида банана или огурца, так как они напоминают ему о его древних врагах — змеях.
Одной из таких фобий является неприязнь к апельсинам. Специалисты разъяснили причину этого неприятия к безобидному фрукту. Оказывается, кошки почти безразличны к самим плодам и не имеют ничего против них.
В чем же корень проблемы? Дело в том, что у кошек чрезмерно чувствительное обоняние. Поэтому даже приятный для человека аромат апельсина может привести животное в состояние стресса.
Этот страх можно легко использовать для дрессировки вашего питомца. Если ваш кот привык ходить в туалет не в том месте, то просто достаточно обработать поверхность кожурой апельсина или просто положить ее рядом. После этого кошка быстро научится ходить только в свой лоток.
Спатифиллум, или "женское счастье", является одним из самых популярных комнатных растений благодаря своей красивой зелёной листве и уникальным белым цветкам. Однако, как и любое растение, спатифиллум требует определённого ухода, чтобы его листья оставались здоровыми и красивыми. Даём несколько советов о том, как правильно ухаживать за спатифиллумом, чтобы избежать повреждения листьев.