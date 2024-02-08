Откажитесь от метода переноски котов за шкуру: как это влияет на здоровье и поведение

Избегайте переноски кошек за шкуру: вред для здоровья и психологии вашего питомца

1:08 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Владельцам кошек следует отказаться от идеи переносить котов за шкурку или применять этот метод в качестве наказания для своего питомца. Этот способ перемещения подходит только для кошек при переноске котят из-за их нежной кожи и пластичных связок.

Фото: flickr. com by allen watkin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Переносить взрослого кота таким образом может причинить ему боль и вред.

После года у котов связки и кожа становятся плотными, что вызывает болезненные ощущения при натяжении, когда их берут за шкуру. Для крупных животных это может привести к небольшим разрывам мышц, связок и другим повреждениям тканей. Использование этого метода может быть угрожающим для животного и даже привести к его смерти из-за удушения или затруднения дыхания.

Психологическая травма для многих котов неизбежна, если их переносят за шкуру. Они могут испытывать панику, стресс и бороться за освобождение из-за боли и дискомфорта.

Хозяин также рискует получить повреждения от использования этого метода. Животное может быть раздражено после пережитого стресса и физического воздействия, что может привести к царапинам или серьезным укусам.