В Югре заметили белку с очень необычным окрасом

В Югре заметили абсолютно белую белку

0:38 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Жители Югры запечатлели на камеру необычно окрашенную белку, которая почти полностью сливалась с окружающей природой. Местный житель удивлённо наблюдал за этой красавицей, когда она забралась на ветку дерева. Удивительно, что она не спешила убежать, кажется, она заметила человека.

Фото: openverse by ogwen is licensed under CC BY 2.0

Странные цветовые вариации у белок встречаются крайне редко. Белый окрас обусловлен отсутствием пигмента меланина. Ученые подчеркивают, что такие особи часто страдают от проблем со слухом и зрением, что делает их жизнь в дикой природе крайне сложной, сообщает muksun.fm.