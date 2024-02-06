Почему собаки не проявляют симпатии к маленьким детям: разбираемся с причинами

Почему собаки недолюбливают детей: причины и советы родителям

1:15 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Многие слышали, что собаки не проявляют особой симпатии к маленьким детям, поэтому ответственные родители не спешат заводить питомца для своей семьи.

Фото: Wikipedia by Dean Wissing is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Однако такая антипатия не случайна: животные также руководствуются своей логикой, и это можно понять.

Специалисты выяснили, почему собаки не проникаются любовью к маленьким детям. В основном проблемы возникают у детей до 5-6 лет. Затем пес готов изменить свое отношение и рассмотреть в ребенке своего нового лучшего друга.

Дело в том, что пес не совсем понимает, кто такое это "маленькое создание" и как к нему следует относиться. Собака не может в полной мере узнать в ребенке своего хозяина, но и осознает, что малыш находится выше по статусу.

Кроме того, дети очень шумные, они плачут, кричат, устраивают истерики. Известно, что собаки плохо переносят громкие звуковые сигналы.

Также ребенок не всегда понимает, что собака не игрушка и может нанести боль.

Из-за этого пес начинает испытывать отрицательные чувства к новому члену семьи.

Стремитесь оградить свою собаку от маленького ребенка, помните о присутствии животного, гуляйте с ним, и таких проблем можно избежать.