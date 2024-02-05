Секреты психологии кошек: как изменения в поведении и привычках могут указывать на стресс

Не только люди подвержены стрессовым ситуациям: животные также могут испытывать неприятное чувство нервного напряжения, выражая свое недовольство по-своему.
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Обычно считается, что кошки, находясь под стрессом, предпочитают прятаться и избегать общества. Однако реакции питомцев могут различаться, и существует множество признаков.
Ходьба в лоток: Если ваш питомец долгое время безупречно справлял свои нужды в определенном месте, а затем внезапно это меняется, это может быть признаком тревожного состояния. Нежелание использовать лоток может свидетельствовать о стрессе, и это может быть вызвано не только неряшливым уходом хозяина, но и нервным напряжением у животного.
Порча вещей: Когда у кошки есть достаточно игрушек и заботливый владелец, она обычно не портит мебель и вещи. Однако, даже хорошо воспитанный питомец может начать разрушать вещи, если испытывает психологический дискомфорт.
Проявление агрессии: Нервные кошки часто становятся агрессивными и раздражительными. Под воздействием злости, они могут напасть даже на членов своей семьи. Важно понимать, что наказание может только усугубить ситуацию, поэтому лучше искать пути смягчения стресса у питомца.
Замиокулькас (лат. Zamioculcas zamiifolia) - это растение семейства ароидных, которое произрастает в тропических и субтропических регионах Африки. Оно также известно под названием "долларовое дерево" или "замифолия". Замиокулькас - это красивое и неприхотливое растение, которое становится все более популярным среди цветоводов благодаря своей устойчивости и привлекательному внешнему виду.
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