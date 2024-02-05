Секреты психологии кошек: как изменения в поведении и привычках могут указывать на стресс

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Кошки и стресс: различные проявления и как помочь вашему питомцу преодолеть нервное напряжение

1:14
Зоосфера

Не только люди подвержены стрессовым ситуациям: животные также могут испытывать неприятное чувство нервного напряжения, выражая свое недовольство по-своему.

Кошки и стресс: различные проявления и как помочь вашему питомцу преодолеть нервное напряжение
Фото: Wikipedia by Nickj is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Обычно считается, что кошки, находясь под стрессом, предпочитают прятаться и избегать общества. Однако реакции питомцев могут различаться, и существует множество признаков.

  • Ходьба в лоток: Если ваш питомец долгое время безупречно справлял свои нужды в определенном месте, а затем внезапно это меняется, это может быть признаком тревожного состояния. Нежелание использовать лоток может свидетельствовать о стрессе, и это может быть вызвано не только неряшливым уходом хозяина, но и нервным напряжением у животного.
  • Порча вещей: Когда у кошки есть достаточно игрушек и заботливый владелец, она обычно не портит мебель и вещи. Однако, даже хорошо воспитанный питомец может начать разрушать вещи, если испытывает психологический дискомфорт.
  • Проявление агрессии: Нервные кошки часто становятся агрессивными и раздражительными. Под воздействием злости, они могут напасть даже на членов своей семьи. Важно понимать, что наказание может только усугубить ситуацию, поэтому лучше искать пути смягчения стресса у питомца.
Автор Семён Папинский
Семен Папинский — студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, внештатный корреспондент Правды.Ру
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