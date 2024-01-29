Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Яркая паста со свёклой заставит по-другому посмотреть на макароны
Глава ФТР Тарпищев: Потапова не собирается менять спортивное гражданство по примеру мужа
Прогноз-таро на 30 января для всех знаков Зодиака
На постельном белье не будет желтых пятен, если воспользоваться этими 4 бабушкиными способами
Сомнологи раскрыли секрет качественного и быстрого засыпания, несмотря на бессонницу
Раскрыты условия покупки дома в Хорватии за 12 рублей
В Европе заявили об "опасной зависимости" от удобрений из РФ
ГИБДД назвала марки автомобилей, которыми чаще всего управляют пьяные водители
Капризная фиалка не зацвела: 4 подсказки, как обеспечить пышное цветение этим удивительным цветам
Язык тела собаки: как понять, когда домашний любимец может представлять угрозу

Опасные сигналы: что делать, если собака демонстрирует агрессивное поведение

1:21
Зоосфера

Собаки среднего и крупного размера могут представлять опасность для человека из-за мускулистого телосложения и мощной челюсти.

Опасные сигналы: что делать, если собака демонстрирует агрессивное поведение
Фото: search.creativecommons by Denis1313 is licensed under CC BY-SA 2.0.

Тем не менее, не все представители этого вида обязательно агрессивны. Например, когда собака лает на прохожих, это не всегда означает, что она собирается нападать на них. Напротив, часто это служит лишь попыткой отпугнуть человека, которого собака считает потенциальной угрозой для своего хозяина.

В дикой природе хищники проявляют свою силу и опасные намерения, оголяя зубы — это своего рода последнее предупреждение.

Когда собака напряжена, она буквально готовится к действию, группируясь перед прыжком, так что все ее мышцы находятся в напряжении.

Агрессивная собака не будет лаять, если решила напасть. Таким образом, молчаливое животное, демонстрирующее оголенные зубы, может стать последним предупреждением, перед тем как оно атакует.

Также агрессивная собака смотрит на человека особым образом, с полностью видимыми белками глаз.

Собака с агрессивными намерениями стремится оценить свои силы в потенциальном бою. Поэтому перед окончательной атакой она может несколько раз резко выскочить, попытаться укусить, а затем отойти назад. Это время, когда животное оценивает вашу реакцию и возможность противостоять ему.

Автор Семён Папинский
Семен Папинский — студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
Новая Конфедерация США набирает обороты: Техасу выслали подкрепление с тяжёлым вооружением

Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что бронетехника будет использоваться для защиты границы от нелегальной иммиграции.

Новая Конфедерация США: Техасу выслали подкрепление с тяжёлой техникой
Вера Брежнева смеется в ответ на скандальные обвинения Виктории Бони в эскорте
Вера Брежнева отреагировала на обвинения Бони, что она участвовала в эскорте
Топливо до отказа: почему производители автомобилей рекомендуют полный бак и как это влияет на его работу
Какими на самом деле должны быть обороты двигателя на холостом ходу
Россия заставит НАТО вернуться на позиции 1997 года Любовь Степушова Атака БПЛА на базу США в Сирии: более 30 погибших Дмитрий Плотников
Чем оттереть клей-момент с рук
Как довольно просто очистить унитаз от ржавчины: как с это сделать с народной смекалкой и химией
Растрескивание помидоров случается из-за другого совета по его эффективному выращиванию
Растрескивание помидоров случается из-за другого совета по его эффективному выращиванию
Последние материалы
Российская армия совершила прорыв на Харьков на 40 километров!
В 2024 году увеличится количество стран с туристическими налогами
Кошачьи предпочтения в сне: пять возможных объяснений, почему они выбирают вашу голову
Ученые обнаружили связь между типом привязанности и чувством юмора
Идеальная маскировка: 13 лучших бюджетных консилеров для ровного тона
Вкуснейшее нежное печенье со сгущёнкой заставит забыть о магазинных сладостях
Даниил Медведев уверен, что Синнер может стать первой ракеткой мира
Офтальмолог Сюняева заявила, что носители контактных лиц сталкиваются с эрозией роговицы
Названы решения проблем с документами на жильё
Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал фигуристку Валиеву из-за допинга на 4 года
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников