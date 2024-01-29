Язык тела собаки: как понять, когда домашний любимец может представлять угрозу

Собаки среднего и крупного размера могут представлять опасность для человека из-за мускулистого телосложения и мощной челюсти.
Тем не менее, не все представители этого вида обязательно агрессивны. Например, когда собака лает на прохожих, это не всегда означает, что она собирается нападать на них. Напротив, часто это служит лишь попыткой отпугнуть человека, которого собака считает потенциальной угрозой для своего хозяина.
В дикой природе хищники проявляют свою силу и опасные намерения, оголяя зубы — это своего рода последнее предупреждение.
Когда собака напряжена, она буквально готовится к действию, группируясь перед прыжком, так что все ее мышцы находятся в напряжении.
Агрессивная собака не будет лаять, если решила напасть. Таким образом, молчаливое животное, демонстрирующее оголенные зубы, может стать последним предупреждением, перед тем как оно атакует.
Также агрессивная собака смотрит на человека особым образом, с полностью видимыми белками глаз.
Собака с агрессивными намерениями стремится оценить свои силы в потенциальном бою. Поэтому перед окончательной атакой она может несколько раз резко выскочить, попытаться укусить, а затем отойти назад. Это время, когда животное оценивает вашу реакцию и возможность противостоять ему.
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