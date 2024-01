Загадочные привычки кошек: почему ваша голова стала идеальным местом для сна

Выбор места для сна у кошек — процесс чрезвычайно тщательный, они стремятся найти наиболее удобное и безопасное место. Поэтому может показаться странным, если ваш питомец решит устроиться спать прямо на вашей голове.

Фото: Wikipedia by Burkhard Mücke is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International