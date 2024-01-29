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Загадочные привычки кошек: почему ваша голова стала идеальным местом для сна

Кошачьи предпочтения в сне: пять возможных объяснений, почему они выбирают вашу голову

Зоосфера

Выбор места для сна у кошек — процесс чрезвычайно тщательный, они стремятся найти наиболее удобное и безопасное место. Поэтому может показаться странным, если ваш питомец решит устроиться спать прямо на вашей голове.

Кошачьи предпочтения в сне: пять возможных объяснений, почему они выбирают вашу голову
Фото: Wikipedia by Burkhard Mücke is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Однако у животных есть своя логика и собственные интересы. Вот несколько возможных объяснений этого необычного выбора:

  • Если ваш питомец предпочел вашу голову в качестве своей лежанки, возможно, это место оказалось наиболее удобным из всех доступных. Проверьте, может быть, рядом с его обычным местом для сна есть сквозняки или место не оборудовано достаточно комфортно.
  • Ревнивое животное иногда может специально выбирать голову в качестве места для сна, чтобы "пометить" вас как свою собственность. Это может служить сигналом другим кошкам о том, что вы уже заняты.
  • Выбор головы для сна может быть выражением высшей степени доверия со стороны вашего питомца.
  • В случае прохладного климата и не полностью работающего отопления кошка может просто искать тепла.
  • Если ваша кошка принадлежит к девушке, то, возможно, к всем причинам добавляется еще одна — привлечение аромата шампуня и крема для лица.
Автор Семён Папинский
Семен Папинский — студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, внештатный корреспондент Правды.Ру
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