Эпидемиолог успокоил хозяев кошек, заявив, что связи между токсоплазмозом и шизофренией нет

Эксперт ЦНИИ эпидемиологии Михаил Лебедев в интервью для "Газеты.Ru” заявил, что современные исследования не смогли доказать связь кошачьего паразита с угрозой развития шизофрении.
Так эксперт прокомментировал научное заявление коллег из Австралии, которые в конце 2023 года обнародовали, что владельцы кошек подвержены шизофрении в два раза больше. Он назвал эти исследования одномоментными. Ученый считает, что в них нет причинно-следственной связи.
"Инфицированы токсоплазмой 20-40% процентов человечества. У здоровых людей без проблем с иммунной системой токсоплазма находится в организме в латентной форме, не причиняя никакого вреда", — пояснил он.
Специалист добавил, что шизофрению гораздо больше провоцируют такие факторы, как наследственность, социальный статус, врождённые болезни и тому подобное.
Токсоплазмоз — это инфекционное заболевание, которое вызывается простейшим паразитом Toxoplasma gondii. Его можно подхватить, съев сырое или недостаточно прожаренное заражённое мясо, выпив воду с Toxoplasma gondii, через кровь. Также важно отметить, что человек может заразиться токсоплазмой только раз в жизни, так как после первичной инфекции образуется стойкий иммунитет.
Огородники уже обладают достаточным пониманием вопросов севооборота и правильного соседства в посадках. Однако, иногда, по объективным причинам, соблюдение этих рекомендаций может представляться сложным.