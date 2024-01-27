Эпидемиолог успокоил хозяев кошек, заявив, что связи между токсоплазмозом и шизофренией нет

Эпидемиолог Лебедев: Связи между кошачьим паразитом и шизофренией нет

1:21 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Эксперт ЦНИИ эпидемиологии Михаил Лебедев в интервью для "Газеты.Ru” заявил, что современные исследования не смогли доказать связь кошачьего паразита с угрозой развития шизофрении.

Фото: commons.wikimedia.org by Пэтынг is licensed under Creative Commons CC0

Так эксперт прокомментировал научное заявление коллег из Австралии, которые в конце 2023 года обнародовали, что владельцы кошек подвержены шизофрении в два раза больше. Он назвал эти исследования одномоментными. Ученый считает, что в них нет причинно-следственной связи.

"Инфицированы токсоплазмой 20-40% процентов человечества. У здоровых людей без проблем с иммунной системой токсоплазма находится в организме в латентной форме, не причиняя никакого вреда", — пояснил он.

Специалист добавил, что шизофрению гораздо больше провоцируют такие факторы, как наследственность, социальный статус, врождённые болезни и тому подобное.

Токсоплазмоз — это инфекционное заболевание, которое вызывается простейшим паразитом Toxoplasma gondii. Его можно подхватить, съев сырое или недостаточно прожаренное заражённое мясо, выпив воду с Toxoplasma gondii, через кровь. Также важно отметить, что человек может заразиться токсоплазмой только раз в жизни, так как после первичной инфекции образуется стойкий иммунитет.