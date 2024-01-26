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Отдых и развлечения: как справиться с проказами кошек

Энергия и охотничьи инстинкты: секреты управления поведением вашей кошки

1:29
Зоосфера

Некоторые коты обладают выразительным характером и ведут себя дома столь благородно, словно они настоящие короли своего рода.

Энергия и охотничьи инстинкты: секреты управления поведением вашей кошки
Фото: Wikipedia by Dimitri Houtteman is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Однако большинство домашних питомцев иногда могут утомлять своих хозяев своими проказами. Они начинают метаться по квартире, кататься на шторах, "охотиться" за членами семьи, поджидая их за углом. Такое поведение может быть вызывающим, особенно если вы только что вернулись с работы и стремитесь расслабиться.

  • Много времени проводят во сне. Кошки — настоящие ценители сна, но затем они чувствуют прилив энергии, который им нужно как-то расходовать. Важно предоставить им развлечения, которые смогут отвлечь их от сна, даже когда они одни дома. Некоторые создают настоящие "аттракционы" для своих кошек, чтобы те не скучали.
  • Борьба с паразитами. Если вашего любимца атакуют блохи, движение — единственный способ избавиться от дискомфорта. Даже если кошка не выходит на улицу, стоит ее проверить: возможно, блохи передала ей соседская собака. Специальные средства могут помочь вам избавиться от паразитов всего за одно применение.
  • Скучают. Если у животного нет игрушек, а хозяин отдыхает в одиночестве, кошка начинает развлекать себя сама. Учитывая их сильные охотничьи инстинкты, им важно играть. Лучше всего приобрести предметы как для одиночных игр, так и для совместного времяпрепровождения. Кстати, это также поможет укрепить вашу связь с кошкой.
Автор Семён Папинский
Семен Папинский — студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, внештатный корреспондент Правды.Ру
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