Мурлыкающие терапевты: как кошки помогают в лечении

Секреты зоотерапии: как кошки ускоряют выздоровление и становятся надежными союзниками в борьбе со болезнями

1:13 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Многие люди утверждают, что кошки обладают уникальной способностью помогать в исцелении людей. Это убеждение не появилось из ниоткуда, а основано на личном опыте.

Если у вас есть кошка, вы, вероятно, замечали ее странное поведение, особенно когда кто-то из вашей семьи болеет. В мировой практике происходят еще более удивительные вещи: некоторые животные могут чувствовать наличие онкологических заболеваний у своих хозяев до того, как врачи установят диагноз.

Фото: Wikipedia by Karin Laurila is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Зоотерапия, нестандартный метод лечения через взаимодействие с различными животными, получила широкое распространение во многих странах.

Научные исследования были проведены с целью выяснения, обладают ли кошки действительно такими способностями. И оказалось, что это не миф: домашние питомцы могут способствовать более быстрому выздоровлению своих владельцев. Например, при простудах кошки предпочитают укладываться на грудь, что дает дополнительный источник тепла и помогает разогреть грудную клетку, способствуя скорейшему выздоровлению. Если у вас болит что-то, не стесняйтесь гладить кошку: ее мурлыканье может сравниться с обезболивающим, без всяких побочных эффектов.



