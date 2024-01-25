Многие люди утверждают, что кошки обладают уникальной способностью помогать в исцелении людей. Это убеждение не появилось из ниоткуда, а основано на личном опыте.
Если у вас есть кошка, вы, вероятно, замечали ее странное поведение, особенно когда кто-то из вашей семьи болеет. В мировой практике происходят еще более удивительные вещи: некоторые животные могут чувствовать наличие онкологических заболеваний у своих хозяев до того, как врачи установят диагноз.
Зоотерапия, нестандартный метод лечения через взаимодействие с различными животными, получила широкое распространение во многих странах.
Научные исследования были проведены с целью выяснения, обладают ли кошки действительно такими способностями. И оказалось, что это не миф: домашние питомцы могут способствовать более быстрому выздоровлению своих владельцев. Например, при простудах кошки предпочитают укладываться на грудь, что дает дополнительный источник тепла и помогает разогреть грудную клетку, способствуя скорейшему выздоровлению. Если у вас болит что-то, не стесняйтесь гладить кошку: ее мурлыканье может сравниться с обезболивающим, без всяких побочных эффектов.
В США крайне раздражены тем, что западные компании отправляют свои суда вокруг Африки, а Россия и Китай пользуются свободой передвижения в Красном море.