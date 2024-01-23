Почему собаки могут проявлять недружелюбие к определенным людям

Несмотря на быструю способность собаки находить общий язык с людьми, у них могут возникать неприязни к определенным индивидуумам. Это отношение легко выявить: например, собака начинает рычать, когда знакомый приближается или пытается ее погладить.
Причины такой антипатии могут быть разнообразными, так как собаки могут оценивать запахи, которые им не нравятся. Например, если знакомые занимаются работой на почте или в типографии, пес может отреагировать негативно на запахи почтовых материалов или типографской краски.
Почтальоны, как известно, также попадают в число людей, к которым собаки относятся недружелюбно. Кроме того, в этот список включаются люди с громким голосом, резкими движениями и любителями алкогольных напитков.
Эксперты в области поведения собак рекомендуют не пытаться воздействовать на собаку, если она проявляет негативные реакции. Важно помнить, что насилием нельзя вынудить собаку к привязанности. Просто избегайте отправляться на прогулки с такими людьми и не заставляйте собаку находиться рядом с вами дома.
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