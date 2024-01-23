Почему собаки могут проявлять недружелюбие к определенным людям

1:04 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Несмотря на быструю способность собаки находить общий язык с людьми, у них могут возникать неприязни к определенным индивидуумам. Это отношение легко выявить: например, собака начинает рычать, когда знакомый приближается или пытается ее погладить.

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Причины такой антипатии могут быть разнообразными, так как собаки могут оценивать запахи, которые им не нравятся. Например, если знакомые занимаются работой на почте или в типографии, пес может отреагировать негативно на запахи почтовых материалов или типографской краски.

Почтальоны, как известно, также попадают в число людей, к которым собаки относятся недружелюбно. Кроме того, в этот список включаются люди с громким голосом, резкими движениями и любителями алкогольных напитков.

Эксперты в области поведения собак рекомендуют не пытаться воздействовать на собаку, если она проявляет негативные реакции. Важно помнить, что насилием нельзя вынудить собаку к привязанности. Просто избегайте отправляться на прогулки с такими людьми и не заставляйте собаку находиться рядом с вами дома.