Обнаружен новый вид хамелеонов

В тропиках Мадагаскара обнаружены хамелеоны размером с таракана. Известно, что этот вид находится под угрозой исчезновения.
Необычных экзотических животных обнаружили учёные из немецкого (баварского) научно-исследовательского зоологического института. Как сообщает издание Sciеntific Reports, именно эти исследователи совместно с местными коллегами обнаружили первого миниатюрного хамелеона в горных тропических лесах Мадагаскара ещё в 2012 году.
Отмечается, что длина взрослого самца такого миниатюрного хамелеона составляет 1,35 сантиметра. Рептилии настолько малы, что две взрослые особи могут уместиться на монете в пять рублей. Вид хамелеонов относится к роду Brookesia, который состоит из 30 видов хамелеонов, проживающих только на Мадагаскаре.
При этом, перед официальным заявлением об открытии нового вида микрохамелеонов немецкие учёные сделали рептилиям компьютерную томографию с целью убедиться, что они действительно имеют дело со взрослыми особями.
Многие водители неправильно осуществляют процедуру прогрева своего автомобиля зимой или даже полностью пропускают этот важный этап.