Обнаружен новый вид хамелеонов

В тропиках Мадагаскара живут хамелеоны размером с таракана

1:06 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Экзотика

В тропиках Мадагаскара обнаружены хамелеоны размером с таракана. Известно, что этот вид находится под угрозой исчезновения.

Фото: Aleksandr Schemlyaev/Russian Look

Необычных экзотических животных обнаружили учёные из немецкого (баварского) научно-исследовательского зоологического института. Как сообщает издание Sciеntific Reports, именно эти исследователи совместно с местными коллегами обнаружили первого миниатюрного хамелеона в горных тропических лесах Мадагаскара ещё в 2012 году.

Отмечается, что длина взрослого самца такого миниатюрного хамелеона составляет 1,35 сантиметра. Рептилии настолько малы, что две взрослые особи могут уместиться на монете в пять рублей. Вид хамелеонов относится к роду Brookesia, который состоит из 30 видов хамелеонов, проживающих только на Мадагаскаре.

При этом, перед официальным заявлением об открытии нового вида микрохамелеонов немецкие учёные сделали рептилиям компьютерную томографию с целью убедиться, что они действительно имеют дело со взрослыми особями.