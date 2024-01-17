Специалисты рассказали, почему маленьких собак тоже надо часто выгуливать

Голубев объяснил, почему небольших питомцев надо выгуливать не реже крупных

0:47 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Кинолог Владимир Голубев обратил внимание на то, что многие думают, что ухаживать за маленькой собакой проще и гулять с ней не нужно. Однако это мнение ошибочно.

Фото: Правда.Ру

"Есть множество мифов, которые сложились вокруг небольших питомцев, например, что с ними не нужно гулять, но боюсь вас огорчить, прогулки нужны любой собаке вне зависимости от размера", — заметил кинолог.

По словам Голубева, выбирая четвероногого, нужно ориентироваться не только на его размер, но и на особенности породы.

При этом специалист напомнил, что небольшие питомцы мёрзнут чаще крупных, поэтому им нужна тёплая одежда для прогулок. Вдобавок, такие питомцы чаще других лают — это ещё одна особенность, к которой необходимо быть готовым владельцам маленьких собак.