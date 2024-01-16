Скандал в Книге Гиннесса: приостановлены рекорды собак-долгожителей

Книга Гиннесса начала расследование против самой старой в мире собаки

1:51 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Книга рекордов Гиннесса начала расследование в отношении самой старой в мире собаки, умершей в прошлом году в возрасте 31 года. Об этом во вторник сообщила британская Mirror.

Фото: Книга рекордов Гиннесса

Португальский мастиф Боби был занесён в книгу в феврале прошлого года в возрасте 30 лет и 268 дней. В октябре он умер через несколько месяцев после своего 31-го дня рождения, с помпой отмеченного хозяином.

Этот возраст соответствует 200 человеческим годам. Обычно собаки этой породы живут 12-14 лет.

Рекорд был подтверждён базой данных домашних животных португальского правительства и Национальным союзом ветеринаров. Однако теперь выяснилось, что владелец пса-долгожителя зарегистрировал его только в 2022-м. Подавая данные, он указал 1992 год рождения, при этом у него "не было регистрации или данных, которые могли бы подтвердить или опровергнуть это заявление", пишет Wired.

Сомнения усилили старые фото Боби — на них он с белыми лапами, хотя в реальности они у него полностью коричневые. Генетическая экспертиза ясности не добавила — по её результатам животное просто очень старое, без уточнения числа прожитых лет.

Если рекорд будет отменён, самой старой собакой признают метиса чихуахуа из Огайо по кличке Спайк 1999 года рождения. Но теперь в Книге Гиннесса засомневались и по его поводу, потому что, по словам хозяйки, она нашла его только в 2009-м.

"Пока наша проверка продолжается, мы решили временно приостановить оба рекорда — как "самая старая живая собака", так и "самая старая собака за всю историю" — до тех пор, пока не будут подтверждены все наши выводы", — резюмировала пресс-секретарь Книги рекордов Гиннесса.