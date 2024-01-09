В Роскачестве дали советы, как сохранить лапы питомцу

1:00 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Представители Роскачества дали несколько советам владельцам домашним животных, как в зимний период сохранить своим питомцам лапы.

Фото: https://img.thrfun.com/

Отмечается, что полностью исключить воздействие реагентов невозможно. Тем не менее, представители ведомства обратили внимание, что смесь не должна оказывать серьёзного негативного воздействия на обувь, кожу людей и лапы собак, и от них не должны появиться язвы, глубокие раны и другие повреждения.

Чтобы сохранить лапы своих любимцев, в Роскачестве советуют владельцам домашних животных при выгуле выбирать те дорожки, где используется меньше всего реагентов. Кроме того, следует надевать на лапы животных обувь, либо обрабатывать лапы своих любимцев специальным воском.

При малейшем дискомфорте у животного нужно незамедлительно обращаться к ветеринару. А после прогулок собакам необходимо мыть лапы, чтобы убрать остатки солей.