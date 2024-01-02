Созданы новые методы лечения агрессивного рака у домашних животных

1:34 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Домашние питомцы подвержены риску развития онкологических заболеваний ничуть не меньше, чем люди. В связи с этим учёные разработали способ лечения кошек с карциномой пасти, что поможет повысить эффективность лечения заболевания у животных, а также их прогноз выживаемости. Об этом сообщает издание "Известия".

Фото: tw.forumosa.com

Разработкой занимались исследователи Российского биотехнологического университета (РОСБИОТЕХа). Как уточнили в пресс-службе Минобрнауки, масштабные исследования проводились на базе уникальной лаборатории офтальмологии, онкологии и биохимии животных.

В результате удалось разработать ряд инновационных способов лечения рака у домашних питомцев, а также выявления у них злокачественных новообразований.

Эксперименты проводились напрямую на 150 домашних кошках и собаках, у которых были зафиксированы спонтанные опухоли. Среди наиболее распространённых заболеваний отмечались лимфома, мастоцитома, плоскоклеточный рак и рак молочной железы, саркомы мягких тканей и меланомы.

В результате специалистам удалось разработать и запатентовать способ лечения кошек с плоскоклеточной карциномой. Сделано это было при помощи сочетанного протокола химиотерапии и нестероидных противовоспалительных препаратов.

Эксперты уверены, что новые протоколы лечения будут востребованы. Ведь в настоящее время на рынке специальные лекарства для питомцев почти отсутствуют.