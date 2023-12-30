"Аэрофлот" временно разрешил провозить питомцев на пассажирском сиденье

1:13 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

"Аэрофлот" начал тестировать сервис, в рамках которого пассажиры смогут перевозить своих питомцев на соседнем кресле в салоне самолёта. Причём, авиакомпания стала первой, у которой появилась такая услуга.

Фото: ru.freepik.com

Так, согласно проводимому эксперименту, один пассажир может провести в любом классе обслуживания один контейнер с животным или птицей. При этом оплата за дополнительное место будет осуществляться по тарифу, который применяется к взрослому пассажиру.

Предварительно, тестирование продлится до 20 марта 2024 года. Впоследствии компания может принять решение о продлении.

"В соответствии с правилами безопасности контейнер разрешается размещать только на креслах у иллюминатора. В течение всего полёта питомец должен оставаться в переноске. Общий вес контейнера вместе с животным не может превышать 15 кг. Максимальные габариты жёсткого контейнера — 50х30х30 см, полужёсткого — не более 50х32х30 см", — добавили в пресс-службе "Аэрофлота".