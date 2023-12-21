Манипуляции питомцев, особенно кошек, могут быть весьма искусными, но несмотря на это, люди продолжают безгранично любить своих пушистых друзей.
Кошки обладают разнообразными методами общения, включая голосовое выражение, язык тела и взгляд, чтобы вызывать определенные реакции у своих владельцев.
Кошки обучаются эффективно, особенно когда речь идет о причинах и следствиях. Они быстро узнают, что определенное поведение приводит к вознаграждению, будь то лакомство или время для игры, и повторяют эти действия для достижения желаемого.
И, наконец, кошки обучают своих владельцев, используя последовательное поведение, которое приносит положительные результаты. Будь то манипулирование для открытия дверей, предоставления удобных мест для отдыха или предложения вкусных угощений, кошки используют свои действия, чтобы влиять на своих компаньонов-людей.
Российские артисты Кристина Орбакайте, Леонид Агутин, Валерия, Тося Чайкина, Sirotkin, Севиль Велиева, IOWA и Александр Ревва примут участие в создании нового предпраздничного фильма под названием "Я тебя люблю — Je t'aime".