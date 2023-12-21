Вы в засаде: как ваши кошки манипулируют вами

1:50 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Манипуляции питомцев, особенно кошек, могут быть весьма искусными, но несмотря на это, люди продолжают безгранично любить своих пушистых друзей.

Фото: pixabay. com by Karin Laurila is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Кошки обладают разнообразными методами общения, включая голосовое выражение, язык тела и взгляд, чтобы вызывать определенные реакции у своих владельцев.

Голосовое выражение — мяуканье и мурлыканье — становится средством общения кошек, с помощью которого они могут добиваться желаемого. Они легко запоминают, какие звуки могут вызвать у владельцев определенные реакции, такие как желание покормить или погладить.

— мяуканье и мурлыканье — становится средством общения кошек, с помощью которого они могут добиваться желаемого. Они легко запоминают, какие звуки могут вызвать у владельцев определенные реакции, такие как желание покормить или погладить. Использование языка тела — еще один эффективный метод общения кошек. Они выражают свою привязанность, тренируясь тренировать своих владельцев. Примеры включают трение о ноги и сидение на личных вещах, что служит способом выражения стремления к близости.

— еще один эффективный метод общения кошек. Они выражают свою привязанность, тренируясь тренировать своих владельцев. Примеры включают трение о ноги и сидение на личных вещах, что служит способом выражения стремления к близости. Глаза кошек также играют важную роль в их общении. Зрительный контакт, медленное моргание или расширенные зрачки способны передавать различные сообщения, от желания поиграть до потребности просто быть рядом.

Кошки обучаются эффективно, особенно когда речь идет о причинах и следствиях. Они быстро узнают, что определенное поведение приводит к вознаграждению, будь то лакомство или время для игры, и повторяют эти действия для достижения желаемого.

И, наконец, кошки обучают своих владельцев, используя последовательное поведение, которое приносит положительные результаты. Будь то манипулирование для открытия дверей, предоставления удобных мест для отдыха или предложения вкусных угощений, кошки используют свои действия, чтобы влиять на своих компаньонов-людей.