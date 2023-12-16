Чтобы утешить скорбящую корову ей пригласили скрипачку

1:21 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Боль, связанная с потерей, не ограничивается только человеческим опытом. Видео, опубликованное 13 декабря на аккаунте TikTok приюта The Gentle Barn в Калифорнии, показывает, что и коровы могут испытывать горе и скорбь при потере близкого существа.

В записи видно, как Мадонна, одна из коров приюта, пытается справиться с утратой своей сестры по имени Holy Cow. Персонал приюта решил поддержать Мадонну в этот трудный период, пригласив скрипача для того, чтобы она могла присутствовать на исцеляющем концерте вместе с другими членами стада.

В подписи к видео сказано: "Сейчас мы держим Мадонну очень близко к себе, так как ее сестра Holy Cow только что скончалась. Мы пригласили скрипачку, чтобы дать ей исцеляющий концерт вместе с остальным стадом."

Ролик также содержит кадры, демонстрирующие, как Мадонна и Holy Cow разделяли радости и заботу друг о друге. В тексте к видео отмечено:

"Наша корова Мадонна только что потеряла свою сестру Холи, но она всегда будет помнить, как она обнималась с сестрой, играла вместе в детстве, время, когда они воссоединились, зуми Холи. Она никогда не забудет жизнь, которую они разделили."