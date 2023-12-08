Семья оставила котенка в аэропорту, чтобы не доплачивать за него

0:46 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Пассажиры аэропорта Кольцово, отправляясь в Худжанд (Таджикистан), оставили коробку с котенком в терминале. У них были все необходимые документы для перевозки питомца, однако не хватало денег на оплату билета для животного.

Семья решила оставить котенка в терминале, и таможенники не выразили возражений, поскольку все документы на перевозку через границу были в порядке.

"Они узнали об этом на стойке регистрации и решили оставить котенка прямо там. Просто поставили коробку в терминале", — сказали в Уральском таможенном управлении.

Таможенные служащие обнаружили коробку и взяли котенка к себе на передержку. В документах котенка указано имя Ненси, и новым ее хозяином стал таможенник из Кольцово.