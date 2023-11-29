Юрист предупредила о наказании за змею в подъезде

Житель Красногорска приютил в своей квартире найденного в подъезде питона. Он уверен, что змею кто-то выбросил.

Фото: pxhere.com

Владислав нашёл экзотическую рептилию на лестничной клетке. Еле живая бедолага лежала и скверно пахла. Мужчина принёс змею домой и дал объявление о находке в домовой чат. Но никто не откликнулся. "Думаю, что не сбежала, а кто-то поиграл и выкинул", — пришёл к выводу он.

Если так и было, нерадивому владельцу питона может грозить наказание, предупредила юрист Алла Георгиева в комментарии для интернет-издания "Подмосковье сегодня".

"Просто выбрасывать змею недопустимо. Помимо гражданско-правовой ответственности, которая выражается в денежном эквиваленте, может наступить ещё и административная: несоблюдение требований к содержанию животных. Здесь штраф может быть от 1500 до 3000 рублей", — пояснила она.

А если змея кого-нибудь укусит насмерть, то ответственность может быть и уголовной — за причинение смерти по неосторожности, добавила юрист.