Медведь появился на улицах Костромы из-за помоек. В этом уверен охотовед и зоолог Михаил Кречмар, прокомментировавший появление дикого зверя на улицах, который сделал попытку догнать двоих мужчин.

Фото: "Photo of the Week - Black Bear (ME)" by U. S. Fish and Wildlife Service - Northeast Region is marked with Public Domain Mark 1.0.