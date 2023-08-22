Медведь появился на улицах Костромы из-за помоек. В этом уверен охотовед и зоолог Михаил Кречмар, прокомментировавший появление дикого зверя на улицах, который сделал попытку догнать двоих мужчин.
Охотовед объяснил, что в города дикие животные заходят, чтобы найти пищу, основной источник которой — это помойки.
"Причина, почему они заходят в населённые пункты, очень простая — они представляют для них неограниченный источник пищи. Если бороться с мусором в населённых пунктах, то 90% всех проблем с медведями можно избежать", — сказал Кречмар, слова которого приводит Газета.Ru.
Эксперт добавил, что звери считают помойки своей собственностью, и, будучи по натуре агрессивными, охраняют её. А если кто-то пойдёт выносить мусор, находящийся тут медведь думает, что человек покушается на его еду, и может наброситься.
Кречмар уверен, что виноваты в проблеме появления диких животных в черте города не сами звери, а главы населённых пунктов, которые не желают заниматься "мусорной" проблемой.
"Это не только проблема с медведями. Проблема и с лисицами, они точно так же расселяются, а они рассадник бешенства. Это проблема и с бродячими собаками, они тоже на помойках живут. То есть главная проблема — это помойки", — добавил охотовед.
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