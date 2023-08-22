На улицах Костромы появился медведь

1:36 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Медведь, который забрался на дерево в Фабричном районе Костромы, был усыплён снотворным и вывезен из города спасателями. Специалисты вернули животное в природную среду обитания, как сообщили в Департаменте природных ресурсов Костромской области.

Фото: "Mr Bear" by Todd Huffman is licensed under CC BY 2.0.

"Сейчас медведь в естественной среде обитания. После снотворного он пришел в себя, его выпустили в лес в охотничьих угодьях Костромского района Костромской области. Ездили, проверяли — медведь ушёл, с ним всё хорошо", — сказал собеседник агентства.

По словам этого источника, в городе оказался молодой медведь возрастом около двух лет. Одной из вероятных причин его появления в городе могли стать отдыхающие туристы, которые создали шум и грохот, пугая животное и заставляя его искать более спокойное место, что случайно привело его в город.

Согласно данным пресс-службы ГУ МЧС РФ по Костромской области, медведя заметили вечером на улице Ткачей в Костроме. Он даже попытался напасть на двух мужчин. Затем медведь побежал в сторону торгового центра, а под угрозой от машин влез на дерево на высоту около 15 метров. Экстренные службы быстро прибыли на место, район был оцеплен. Медведя усыпили снотворным и спустили на землю, а затем с помощью носилок вывезли из города.

Спасательную операцию провели сотрудники МЧС, МВД, Росгвардии и специалисты департамента природных ресурсов региона.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.