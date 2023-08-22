Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Выпуск машин Lada для чиновников стартует в 2024 году
Одному из экипажей Pegasus Airlines пришлось эвакуировать пассажиров из-за угрозы взрыва
Датские ученые объявили, что теннис, футбол и бадминтон продлят жизнь на годы
В Казахстане заблокировали "Царьград", объявив российское СМИ угрозой безопасности страны
ВКС РФ уничтожили американский военный катер с десантной группой ВСУ у острова Змеиный
В Москве найдены тела всех, кто участвовал в смертельной экскурсии по коллекторам
Марков рассказал о предынфарктном состоянии Стрелкова
В Китае откроют склад запчастей для России
Эксперт Липатова рассказала, что проще всего получить шенген в Венгрию, Грецию и Италию

На улицах Костромы появился медведь

1:36
Происшествия

Медведь, который забрался на дерево в Фабричном районе Костромы, был усыплён снотворным и вывезен из города спасателями. Специалисты вернули животное в природную среду обитания, как сообщили в Департаменте природных ресурсов Костромской области.

На улицах Костромы появился медведь
Фото: "Mr Bear" by Todd Huffman is licensed under CC BY 2.0.

"Сейчас медведь в естественной среде обитания. После снотворного он пришел в себя, его выпустили в лес в охотничьих угодьях Костромского района Костромской области. Ездили, проверяли — медведь ушёл, с ним всё хорошо", — сказал собеседник агентства.

По словам этого источника, в городе оказался молодой медведь возрастом около двух лет. Одной из вероятных причин его появления в городе могли стать отдыхающие туристы, которые создали шум и грохот, пугая животное и заставляя его искать более спокойное место, что случайно привело его в город.

Согласно данным пресс-службы ГУ МЧС РФ по Костромской области, медведя заметили вечером на улице Ткачей в Костроме. Он даже попытался напасть на двух мужчин. Затем медведь побежал в сторону торгового центра, а под угрозой от машин влез на дерево на высоту около 15 метров. Экстренные службы быстро прибыли на место, район был оцеплен. Медведя усыпили снотворным и спустили на землю, а затем с помощью носилок вывезли из города.

Спасательную операцию провели сотрудники МЧС, МВД, Росгвардии и специалисты департамента природных ресурсов региона.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Популярное
Военные, депутаты и разведка - честно о перспективах мобилизации-2023

Будет ли осенью 25 сентября мобилизация на фронт и откуда взялись слухи про вторую волну мобилизации в 2023 - честно разобрались военные, депутаты и разведчики.

Мобилизация-2023: возьмем ли Киев и Одессу без нового призыва на фронт
В Москве в ногу девочки воткнулся шприц, торчащий из сиденья автомобиля
Школьница не заметила шприц в сиденье автомобиля, и он воткнулся в её ногу
В Асбесте нашли детей в квартире с мертвыми родителями
Пообещал и погиб: наёмник ВСУ из США хотел рассказать отцу о миссии, которую "боялись выполнять"
Главный совет Лукашенко украинцам: вам нужен срочный мир с Россией Любовь Степушова В конгрессе США выступили против помощи Киеву. В чём причина? Петр Ермилин Для больших и маленьких: "Роскосмос" испытывает мощнейшие в мире двигатели для ракет и спутников Анастасия Жукова
Стало ясно, зачем Путин посещал штаб СВО - ВС РФ ударили на Купянск
Российский пенсионер купил для дачи двух рабов за 20 тысяч рублей и попался
МИД Британии запретил чиновникам называть Россию враждебным государством
МИД Британии запретил чиновникам называть Россию враждебным государством
Последние материалы
В Москве найдены тела всех, кто участвовал в смертельной экскурсии по коллекторам
На улицах Костромы появился медведь
Марков рассказал о предынфарктном состоянии Стрелкова
В Китае откроют склад запчастей для России
Эксперт Липатова рассказала, что проще всего получить шенген в Венгрию, Грецию и Италию
Рыбный союз спрогнозировал рост производства красной икры в РФ
В Нижнем Новгороде Nissan попал в ДТП с Infinity из-за плохого самочувствия водителя
Активисты потребовали запретить концерт Ани Лорак в Москве
В 2024 году "Москвич" представит новинки: "Москвич 5" и "Москвич 8"
Вице-премьер Испании хочет отставки главы футбольной федерации из-за поцелуя капитана женской сборной
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников