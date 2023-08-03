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Животные-долгожители: черепахи, киты, саламандры

2:11
Зоосфера

Начнем список среди долгожителей с гигантских черепах — величественных созданий, которые поражают своей долголетней жизнью. В этой категории одним из самых ярких примеров является гигантская черепаха, населяющая атолл Альдабра.

Животные-долгожители: черепахи, киты, саламандры
Фото: золотая черепаха

Недавние исследования выявили удивительный факт: эти черепахи способны дожить до 150 лет. Это явление объясняется их медленным обменом веществ и низким уровнем метаболизма, что дает им возможность наслаждаться долгой жизнью на протяжении многих десятилетий.

Среди самых громадных обитателей нашей планеты выделяются гренландские киты, заслуживающие внимания своей необычайной долгожительством. Согласно проведенным исследованиям, эти морские великаны могут жить до 200 лет. Одним из ключевых факторов, обеспечивающих им такую продолжительную жизнь, является низкая скорость обмена веществ и ограниченное количество хищников в их природной среде обитания.

Морские черепахи, включая зеленые и кожистые виды, также известны своей внушительной продолжительностью жизни. Недавние исследования показали, что некоторые из них могут достичь возраста до 100 лет. Эти удивительные создания обладают высокой адаптивностью к окружающей среде и оказываются мало подверженными смертности в ранней молодости благодаря своей защищенной жизненной среде.

Хотя кораллы и не являются традиционно понимаемыми животными, их невероятное долголетие нельзя игнорировать. Некоторые коралловые колонии способны существовать несколько тысяч лет. Этот феномен обусловлен их медленным ростом и формированием прочных структур, способных противостоять времени.

Среди земноводных особенное место среди долгожителей занимают саламандры. Некоторые виды саламандр способны прожить до 50 лет и даже дольше. Интересный факт заключается в том, что саламандры обладают способностью регенерации органов и тканей, что, возможно, помогает им справляться с процессами старения.

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Животные с самой короткой и самой длинной продолжительностью жизни
Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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