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Ветеринар скорой помощи: Как обезопасить собаку в жару

2:44
Зоосфера

Как обеспечить безопасность, активность и прохладу вашим четвероногим друзьям в сильную жару? С этим вопросом Washigton Post обратилась к Саре Каротенуто, доценту Колледжа ветеринарной медицины Университета Аризоны, которая имеет 20-летний опыт работы в области неотложной ветеринарной помощи.

Ветеринар скорой помощи: Как обезопасить собаку в жару
Фото: архив

Важно учитывать, привыкла ли ваша собака к жарким условиям или нет. Если вы переехали в жаркий и влажный регион, и это первый выход вашего питомца на улицу, будьте осторожны и предпримите шаги для акклиматизации. Рекомендуется гулять с собакой на рассвете или в сумерках, когда погода не так жаркая, чтобы дать им время привыкнуть к климату. Удостоверьтесь, что они себя хорошо чувствуют и акклиматизировались, поскольку слишком высокая температура может быть опасной для их лап.

Что касается длительности прогулки в сильную жару, особенно если ваша собака не в форме или имеет избыточный вес, Сара Каротенуто рекомендует не превышать 10-15 минут в самое прохладное время дня. Таким образом, ваша собака сможет легко остыть, когда вернется в дом. Не допускайте, чтобы ваша собака перегревалась, и следите за признаками перегрева, такими как очень красные уши, десны и тяжелое дыхание. Если они отказываются идти дальше на прогулке или проявляют явные признаки утомления, это хороший сигнал, что прогулку следует завершить. В сильную жару прогулка не должна быть интенсивной, она предназначена прежде всего для мочеиспускания и подышать свежим воздухом.

Чтобы помочь собаке сохранять прохладу во время прогулки, всегда берите с собой воду для питья. Может быть полезно иметь бутылочку с автоматическим вентилятором, чтобы предоставить дополнительное охлаждение. Если прогулка затягивается и воды нет, не просите своего питомца ничего делать, чтобы избежать перегрева.

После прогулки обеспечьте вашей собаке возможность остыть. Предоставьте доступ к воде и возможность съесть ледяные чипсы или кубики льда, которые можно приготовить из куриного бульона с низким содержанием натрия. Также можно намочить своего питомца для испарительного охлаждения и обеспечить комфортный кафельный пол, на котором он сможет лежать. Если используете вентиляторы, убедитесь, что они покрыты, чтобы собака не могла попасть в них мордой и не получила травмы.

Соблюдая эти простые меры предосторожности и заботы, вы обеспечите безопасность, здоровье и комфорт вашей собаке во время жарких летних прогулок.

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Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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