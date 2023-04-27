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Смена корма вашей кошки всегда чревата тем, что питомец не станет его есть

2:35
Зоосфера » Кошки

Если вы владелец кошки, вы, возможно, сталкивались с трудной задачей смены корма для вашей кошки. Независимо от того, меняете ли вы рацион своей кошки из-за состояния здоровья, прекращения продажи старой марки или перехода на корм с более качественными ингредиентами, всегда существует вероятность того, что ваша кошка может не принять новый рацион.

Смена корма вашей кошки всегда чревата тем, что питомец не станет его есть

Зачем менять корм для кошки?

Смена корма может быть вызвана несколькими причинами. Самая важная причина — это когда ветеринар рекомендует немедленно изменить рацион в связи с состоянием здоровья. В других случаях корм, которым питалась ваша кошка, может быть снят с производства или отозван, или его теперь слишком трудно найти, или он слишком дорог. Кроме того, кошке может просто не нравиться корм, как раньше.

Возраст также является фактором, который необходимо учитывать. Котятам нужно переходить на корм для взрослых кошек, а взрослые кошки со временем переходят на корм для пожилых. Переход на корм с более качественными ингредиентами или переход с высокоуглеводного сухого корма на высокобелковый консервированный корм — это еще одна причина, которую следует учитывать.

Этапы перехода на другой корм для кошек

Если ветеринар не рекомендует иное по состоянию здоровья, переход на другой корм для кошек должен осуществляться постепенно, в течение одной-двух недель, чтобы не вызвать желудочно-кишечного расстройства из-за быстрой смены рациона. Следуя этому руководству, вы сможете дать большинству кошек возможность хорошо познакомиться с новым вкусом:

  • Дни 1-2: кормите 75% старого корма и 25% нового.
  • Дни 3-4: перейдите на смесь 50/50.
  • Дни 5-6: кормите 75% нового корма и 25% старого.
  • День 7: в большинстве случаев можно кормить исключительно новым кормом.

Если вы заметили признаки того, что ваша кошка плохо переносит изменения, например, не ест, у нее рвота или понос, вернитесь на прежнее количество корма и оставайтесь на нем в течение нескольких дней, прежде чем переходить на новый корм. Некоторым кошкам требуется больше времени, чем другим, поэтому не расстраивайтесь, если переход вашей кошки на новый корм займет две недели или даже больше.

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Как МЕНЯТЬ корм Коту | Смена корма - Как перевести кошку на другой корм?
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
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