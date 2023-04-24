Эксперты: если ваша кошка чрезмерно мяукает, это может быть признаком боли, скуки и одиночества

2:26 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Ваша кошка мяукает больше, чем обычно? Кошки известны своим мяуканьем, но когда оно становится чрезмерным, с этим следует немедленно разобраться.

Понимание особенностей общения вашей кошки

Мяуканье — самая распространенная форма общения для кошек, и делают они это по разным причинам. Ваша кошка может пытаться сообщить вам что-то важное или просто сказать: "Привет!" Очень важно прислушиваться к мяуканью вашей кошки, чтобы определить любые изменения в частоте, тоне или продолжительности. Вот несколько причин, по которым ваша кошка может чрезмерно мяукать:

Физический дискомфорт

Когда кошка испытывает боль, она может стать беспокойной и чрезмерно мяукать. Боль может быть вызвана несколькими причинами, например, проблемами с зубами, артритом или инфекцией мочевыводящих путей. Если ваша кошка громко мяукает, особенно во время пользования туалетом, пора отвезти ее к ветеринару.

Проблемы со здоровьем

Некоторые проблемы со здоровьем могут стать причиной чрезмерного мяуканья вашей кошки. Кошки с гипертиреозом могут быть в состоянии повышенного возбуждения, есть больше, чем обычно, и при этом терять вес. Аналогичным образом, у кошек с когнитивной дисфункцией с возрастом может появиться чрезмерное и настойчивое мяуканье.

Изменения в окружающей среде

Кошки — существа, любящие порядок, и любые изменения в окружающей среде могут заставить их чувствовать себя неуверенно или испытывать стресс, что приведет к чрезмерному мяуканью. Переезд в новый дом, изменение распорядка дня или появление нового питомца — все это может привести к чрезмерному мяуканью.

Одиночество

Кошки — социальные животные, и им нравится общаться со своими хозяевами. Если ваша кошка чрезмерно мяукает, это может быть признаком одиночества. Проводите больше времени с кошкой, играйте с ней или найдите ей компаньона — это поможет облегчить ее одиночество, советуют эксперты.

Скука

Как и люди, кошки нуждаются в умственной стимуляции, чтобы оставаться здоровыми и счастливыми. Если ваша кошка чрезмерно мяукает, это может быть признаком того, что ей скучно. Игрушки, когтеточки и интерактивные игры могут помочь вашей кошке развлечься.

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