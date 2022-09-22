У омских заключённых теперь живёт белка

В областной больнице УФСИН РФ по Омской области поселилась лесная гостья — белка.

Как пишет gorod55.ru, животное уже не раз приходило к колонии, и заключённые своими силами сделали для зверька убежище — клетку с кормушкой. Теперь у осуждённых есть свой собственный питомец, которого они ласково назвали Чичей.

Клетку с белкой поместили прямо в больнице, по соседству с красноухими черепахами. Осуждённые и персонал колонии гордятся тем, что у них теперь есть свой собственный живой уголок.