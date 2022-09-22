В Омске снова зафиксировали два выброса формальдегида

Стационарные посты наблюдения в Омске 20 сентября зарегистрировали ухудшение качества атмосферного воздуха.

Один из городских округов отметился превышением предельно допустимой концентрации формальдегида, в другом содержание пыли в полтора раза превысило ПДК.

Если в Октябрьском округе содержание формальдегида в воздухе оказалось только на 10% больше допустимого, то концентрация взвешенных веществ (пыли) в Советском округе составила уже 1,5 ПДК.

Как отмечает издание gorod55.ru, днём ранее городские станции наблюдения за атмосферой также били тревогу.