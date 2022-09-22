Стационарные посты наблюдения в Омске 20 сентября зарегистрировали ухудшение качества атмосферного воздуха.
Один из городских округов отметился превышением предельно допустимой концентрации формальдегида, в другом содержание пыли в полтора раза превысило ПДК.
Если в Октябрьском округе содержание формальдегида в воздухе оказалось только на 10% больше допустимого, то концентрация взвешенных веществ (пыли) в Советском округе составила уже 1,5 ПДК.
Как отмечает издание gorod55.ru, днём ранее городские станции наблюдения за атмосферой также били тревогу.
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Решение Путина воевать в полную силу было своевременным, таким же, как и подведение под войну с НАТО на Украине идеологической базы: защищаем свою землю.